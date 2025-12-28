쿠팡 김범석 "해외 일정 있다"…청문회 또 불출석 의사

<앵커>



쿠팡 창업주인 김범석 쿠팡 Inc 이사회 의장이 모레(30일)부터 이틀간 열리는 국회 연석청문회에 나오지 않겠다는 의사를 밝혔습니다. 이번에도 "해외 일정"을 이유로 들었는데, 국회는 즉각 반발했습니다.



최승훈 기자의 보도입니다.



<기자>



김범석 쿠팡 Inc 이사회 의장이 오는 30일과 31일 이틀간 열리는 국회 6개 상임위원회 연석청문회에 출석이 어렵다고 통보했습니다.



김 의장은 국회에 제출한 불출석 사유서에서 "현재 해외 거주 중"이라며 오는 30일과 31일에 예정된 일정으로 청문회 출석이 어렵다"고 밝혔습니다.



그러면서 해당 일정은 "확정돼 변경이 어려워 부득이하게 출석이 불가함을 양해해달라"는 설명도 덧붙였습니다.



김 의장의 동생인 김유석 부사장과 강한승 전 대표도 같은 취지로 불출석 의사를 전했습니다.



강한승 전 대표는 불출석 사유서에 "개인정보 사고 발생 전인 2025년 5월 말 대표직을 사임했고, 이후 미국에서 거주하며 근무하고 있다"며, 대표이사를 그만둔 지 7개월이 지난 만큼 회사의 입장을 대표해 증언할 위치가 아니라고 적었습니다.



김 의장 등은 지난 17일 국회 과방위에서 열린 쿠팡 개인정보 유출 사태 관련 청문회에도 "비즈니스 일정" 등을 이유로 모습을 드러내지 않았습니다.



잇따른 불출석 통보에 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장은 "대한민국과 국민, 국회를 무시하고 우롱하는 행위"라며 "결코 용납할 수 없다"고 비판했습니다.



이번 청문회는 과방위를 포함해 정무위·국토위 등 6개 상임위원회가 참여할 예정인데, 김 의장의 불출석 사유서를 받아들이지 않겠다는 입장입니다.



(영상취재 : 제 일, 영상편집 : 이소영)