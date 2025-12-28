"서울 가구 44%는 자가…전세 25%, 월세 28%"

서울 가구의 44.1%는 자가에서, 25.4%는 전셋집에서, 28%는 월세로 거주하고 있는 것으로 나타났습니다.



서울시는 '2024 서울시 주거실태조사' 표본을 1만 5천 가구로 확대해 조사한 결과를 28일 발표했습니다.



시는 국토교통부 주거실태조사 서울 표본(약 7천 가구)에 서울시 자체 표본(약 8천 가구)을 추가해 총 1만 5천 가구를 대상으로 주거 여건과 주요 수요에 대한 정밀 조사를 실시했습니다.



자가에서 거주하는 비율인 자가 점유율은 2024년 기준 44.1%로 직전 조사인 2022년과 같았고, 전세 거주 가구 비율은 25.4%, 월세는 28.0%였습니다.



조사 대상 전체 가구의 평균 거주 기간은 7.3년으로 직전 조사(6.2년)보다 늘어 주거 안정성이 개선된 것으로 나타났습니다.



면적이 지나치게 좁은 가구 등 국토부 최저 주거기준에도 미달하는 가구 비율은 6.2%에서 5.3%로, 반지하 거주 가구 비율은 4.7%에서 2.5%로 줄었습니다.



15년 이내에 이사 경험이 있는 가구 중 직전 주택이 전세나 월세였다가 현재 자가에서 거주하는 비율인 임차 가구 자가 전환 비율은 31.5%로 직전 조사 32% 대비 소폭 하락했습니다.



강남권의 임차 가구 자가 전환 비율은 30.5%, 강북권은 32.6%였습니다.



평균 주거 만족도는 4점 만점에 3.01점으로 2년 전(2.96점)보다 올랐고, 주거환경 만족도(3.06점) 역시 직전 조사(3.01점) 대비 상승했습니다.



주거환경 만족도를 평가하는 세부 지표 중에서 공원·녹지 만족도의 상승 폭이 높게 나타나는 등 '정원도시 서울' 정책 효과가 작용한 결과라고 시는 분석했습니다.



향후 5년 이내 이사 계획이 있는 가구 중 서울 안에서 이사를 계획하고 있다는 비율은 87.5%였습니다.



자치구별 주요 주거실태도 처음으로 공개됐는데 평균 거주기간이 가장 긴 자치구는 노원구(9.3년), 구로구(8.7년), 도봉구(8.3년) 순으로 서울시 전체 평균(7.3년)을 웃돌았습니다.



청년 가구 비율은 관악구(45.2%)와 광진구(33.2%)가 높았고 신혼부부 비율은 강동구(10.6%)와 성동구(9.8%), 고령가구 비율은 도봉구가 33.2%로 가장 높게 나타났습니다.



시는 이번 주거실태조사로 서울시 주요 정책의 체감도를 평가하고, 조사 결과를 지속해 공개할 예정입니다.



최진석 서울시 주택실장은 "서울시민의 주거환경 만족도 등 정주 여건이 향상된 것으로 조사됐다"며 "표본 확대와 서울시 자체 문항 추가를 통해 지역별 정밀한 조사 기반을 마련한 만큼, 자치구별 특성과 수요를 반영한 맞춤형 주거정책 수립에 적극 활용할 계획"이라고 말했습니다.