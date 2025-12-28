'10년 전 위안부 합의' 기시다 "대사관 앞 소녀상 적절 대응 요구돼"

▲ 기시다 후미오 전 일본 총리

2015년 한일 양국 정부의 일본군 '위안부' 합의(한일 합의) 당시 일본 측 외교수장을 맡았던 기시다 후미오 전 총리가 당시 합의에 따라 옛 주일한국대사관 앞 소녀상은 "적절한 대응이 요구된다"고 말했습니다.기시다 전 총리는 2015년 위안부 합의 때 외무상을 맡아 한국 측 윤병세 외교부 장관과 일본군 위안부 문제를 둘러싼 협상에서 담판을 지은 뒤 공동 기자회견을 한 바 있습니다.기시다 총리는 이날 요미우리신문에 실린 인터뷰에서 당시 외무상으로서 "위안부 문제를 오래 끄는 것은 양국의 미래에 바람직하지 않아 강한 각오로 합의에 임했다"며 이처럼 말했습니다.당시 그는 합의 후 공동 기자회견에서 일본 정부가 위안부 지원을 위한 재단(화해·치유 재단)에 자금을 출연하기로 했다고 발표했고 윤병세 장관은 소녀상에 대한 일본 측 우려를 인지해 관련 단체와 협의 등을 통해 적절한 해결을 위해 노력한다고 밝혔습니다.양측은 위안부 문제의 최종적이고 불가역적인 해결도 언급했습니다.다만 한국 정부는 이후 문재인 정부가 출범하고서 위안부 합의에 대한 재검토를 거쳐 일본 정부가 10억 엔을 출연한 화해치유재단을 2018년 해산하기로 결정했으며 합의 자체에 대한 파기나 재협상은 요구하지 않겠다는 입장을 표명했습니다.이와 관련해 요미우리신문은 "한국의 정권 교체 후 사실상 백지화된 상태가 됐지만 합의 자체는 지금도 유지돼 문제의 재연을 막는 일정한 '누름돌'이 되고 있다"며 "(현재) 양국 정부는 협력 강화 기조를 계속할 방침"이라고 전했습니다.그러면서 일본 정부는 소녀상 등에 대해 쟁점화를 피하면서 해결해나갈 방침이라고 덧붙였습니다.모테기 도시미쓰 현 외무상은 지난 23일 정례 기자회견에서 한일 위안부 합의 10주년을 앞둔 과제와 대응을 질문받고 "한국 정부도 정부 간 공식 합의로 존중한다고 하고 있기 때문에 잘 의사소통하면서 적절하게 대응하고자 한다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)