경찰, '한학자 전 비서실장' 피의자 전환…열흘 만에 재소환

▲ 28일 오전 9시 55분쯤 서울 서대문구 경찰청사로 들어서는 한학자 총재의 전 비서실장 정원주 씨

통일교의 정치권 로비 의혹을 수사하는 경찰이 한학자 총재의 전 비서실장 정원주 씨를 피의자로 전환해 재소환했습니다.경찰청 특별전담수사팀은 오늘(28일) 정 씨를 불러 전재수 더불어민주당 의원 등 정치권에 금품이 전달됐다는 의혹 전반에 대해 조사에 나섰습니다.열흘 전 참고인 신분으로 조사를 받았던 정 씨는 오늘 경찰 출석에 앞서 "해명하고 싶은 부분은 없나" 등 취재진 질문에 아무런 답을 하지 않았습니다.경찰은 정 씨가 통일교 최상위 행정조직 천무원 부원장 등을 지내며 한 총재의 최측근 역할을 한 만큼, 지난 2018~2020년 무렵 전 의원과 임종성, 김규환 전 의원에게 수천만 원대 금품을 전달하는 과정에 가담한 건 아닌지 의심하고 있습니다.한일 해저터널 사업에 깊이 관여한 교단 핵심 인사도 소환됐습니다.경찰은 박 모 천주평화연합(UPF) 부산·울산지회 회장을 참고인 신분으로 불러 조사하고 있습니다.박 회장은 남북통일운동국민연합 부산지부 회장과 한일터널연구회 이사 등을 맡으며 지역 정치권과 통일교 현안 등에 대해 긴밀하게 소통한 인물로 지목됐습니다.박 회장은 전재수 더불어민주당 의원이 통일교로부터 금품을 수수했다는 의혹을 부인하며 소셜미디어에 게시한 사진에도 등장합니다.지난 2020년 총선을 앞둔 시점에 한학자 통일교 총재 자서전을 손에 든 전 의원과 박 회장이 나란히 기념사진을 촬영한 사실이 알려진 겁니다.경찰은 정 전 실장과 박 회장을 상대로 로비 의혹 전반을 추궁할 것으로 보입니다.(사진=연합뉴스)