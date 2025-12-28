내 코인이 엉뚱한 주소로? 17억 가로챈 유럽 해커 잡혔다

▲ 한국 경찰, 리투아니아서 해커 주거지 급습해 압수수색
악성 프로그램을 설치해 마음대로 수신 주소를 바꿔 17억 원 넘는 가상자산을 가로챈 외국인 해커가 한국으로 송환됐습니다.
경찰청 국가수사본부는 한국인 등을 상대로 가상자산을 가로챈 혐의를 받는 리투아니아 국적 A(29) 씨를 조지아에서 검거해 한국으로 송환했다고 28일 밝혔습니다.
A 씨는 2020년 4월부터 2023년 1월까지 마이크로소프트 윈도의 정품 인증 불법 프로그램으로 위장한 악성 프로그램 'KMSAuto'를 전 세계에 280만 회 유포했습니다.
악성 프로그램에 감염된 컴퓨터에서 가상자산을 전송할 때 수신 주소를 해커가 지정한 주소로 자동 변경하는 이른바 '메모리 해킹' 수법이 사용됐습니다.
정품 인증 소프트웨어를 사용하지 않는 사람들을 노린 것입니다.
감염된 주소는 3천100여 개였고, 8천400여 회에 걸쳐 가로챈 가상자산은 총 17억 원에 이르렀는데 한국인 8명이 1천600만 원의 피해를 봤습니다.
한국 경찰은 2020년 8월 '비트코인 1개(당시 시세 약 1천200만 원)를 송금했는데 엉뚱한 주소로 송금돼 잃어버렸다'는 신고를 받고 수사에 착수했습니다.
국내 가상자산거래소를 비롯해 해외 6개국 등을 대상으로 A 씨에게 흘러 들어간 가상자산을 추적해 한국인 피해자 7명을 추가로 확인했습니다.
A 씨 인적 사항을 특정한 경찰은 지난해 12월 리투아니아 법무부, 검찰청, 경찰 등과 공조해 합동 작전을 펼쳐 리투아니아에 있는 A 씨 주거지를 급습했습니다.
압수수색 영장을 집행해 휴대전화와 노트북 등 22점도 확보했습니다.
경찰청은 한국에서 A 씨를 처벌하기 위해 인터폴(국제형사경찰기구)에 적색 수배를 요청했고 이후 조지아로 입국하던 A 씨는 지난 4월 조지아 경찰에 체포됐습니다.
한국 경찰은 조지아에 범죄인 인도를 요청했고, 수사 착수 5년 4개월 만에 국내로 A 씨를 송환해 검거했습니다.
A 씨는 한국 법원서 구속영장실질심사를 받았습니다.
외국인이 해외에서 한국인을 대상으로 사이버 범죄를 저질렀을 경우에도 초국가적 협업으로 끝까지 추적해 검거하겠다고 경찰청은 밝혔습니다.
박우현 경찰청 사이버수사심의관은 "앞으로도 경찰은 국경 없는 사이버 범죄에 대해 전 세계 법집행기관과 협력해 송환하는 등 엄정 대응하겠다"고 말했습니다.
(사진=경찰청 제공, 연합뉴스)
