아이 낳을 수 있는 '동네 산부인과' 10년 새 절반으로 급감

최근 10년간 분만할 수 있는 기관이 30% 넘게 줄어든 가운데, '동네 산부인과'가 빠르게 사라진 것으로 나타났습니다.국민건강보험공단과 건강보험심사평가원의 통계 연보에 따르면 지난해 말 기준 전국에서 분만이 가능한 요양기관은 445개로, 2014년 675개 대비 34.1% 감소했습니다.특히 동네에서 분만할 수 있는 의원급 산부인과는 2014년 376개에서 지난해 178개로 10년 새 52.7% 줄었습니다.의료계에서는 저출생과 저수가, 의료분쟁 위험 등 복합적인 요인이 맞물리면서 산부인과가 폐업 위기에 내몰리고 있다고 분석했습니다.어느 정도 규모가 있는 종합병원이나 상급종합병원이 아닌 최일선에서 분만을 담당하던 의원급부터 고사할 수밖에 없다는 것입니다.수도권 외 지역에서의 감소도 두드러졌습니다.지난해 기준 전국 17개 시도에서 분만 가능한 기관이 가장 적은 곳은 광주와 울산, 세종으로, 각각 분만 가능한 기관이 7개뿐이었습니다.제주가 9개로 그다음이었고, 광주는 2014년에 분만 가능한 의료기관이 21개였으나 10년 새 3분의 1로, 울산은 11개에서 7개로 각각 줄었습니다.세종은 2014년 2개에서 지난해 7개로 전국 17개 시도 중 유일하게 증가했습니다.2014년부터 추이를 보면 분만 가능 기관이 가장 많이 줄어든 지역은 대구(-50%), 대전(-48.4%), 전북(41.2%) 순이었습니다.대구의 분만 가능한 의료기관은 2014년 38개에서 지난해 19개로, 대전은 31개에서 16개로, 전북은 34개에서 20개로 감소했습니다.