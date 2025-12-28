SNS 2강은 역시 유튜브와 카톡…하락세 보인 플랫폼은 이곳들

▲ 유튜브

올 한 해 한국인이 가장 많이 이용한 소셜 미디어(SNS) 플랫폼은 유튜브와 카카오톡으로 분석됐습니다.인스타그램과 숏폼 기반의 틱톡, 메타의 스레드 약진이 두드러진 가운데 카카오스토리, 페이스북과 밴드는 하락세를 보였습니다.오늘(28일) 데이터 테크기업 아이지에이웍스 모바일인덱스가 올해 1월∼11월 주요 소셜 미디어 플랫폼 월간 활성 사용자 수(MAU)를 집계한 통계를 분석한 결과 유튜브와 카카오톡이 압도적 사용자 수로 2강 체제를 지켰습니다.유튜브는 올해 1월 MAU 4천703만 명에서 시작해 지난 11월 4천848만 명으로 꾸준히 늘며 3.1% 증가율을 보였고 카카오톡도 같은 기간 4천569만 명에서 4천646만 명으로 1.7% 늘었습니다.그다음으로 이용자가 많은 인스타그램의 경우 지난 1월 2천298만 명에서 2천468만 명으로 7.4% 성장했습니다.숏폼 기반의 플랫폼 성장세가 두드러지면서 틱톡 계열 '틱톡 라이트'는 1월 479만 명에서 11월 617만 명으로 28.7% 증가했습니다.본 서비스인 틱톡도 비슷한 이용자 수준을 보이며 이 기간 21.7% 상승했습니다.사진과 짧은 텍스트 중심의 SNS 스레드 역시 같은 기간 480만 명에서 587만 명으로 22.3% 성장률을 기록했고 엑스(X·옛 트위터)는 667만 명에서 719만 명으로 7.8% 늘었습니다.반면 카카오스토리 이용자는 이 기간 355만 명에서 285만 명으로 19.8% 급감했고 페이스북과 밴드도 각각 861만 명에서 809만 명으로 6.0%, 1천700만에서 1천612만 명으로 5.1% 내림세를 보였습니다.업계에서는 가볍게 접속해 짧은 시간 내 즐길 수 있는 숏폼과 관심사 기반의 플랫폼이 올해 들어 다양한 연령대를 빠르게 흡수하면서 성장세를 이어간 반면 반면 국내외 텍스트 중심의 전통적 플랫폼 이용자는 완만한 하락세를 보인 것으로 보고 있습니다.이번 통계 분석은 유튜브와 카카오톡, 인스타그램, 틱톡 라이트, 틱톡, 스레드, 엑스, 카카오스토리, 밴드, 페이스북 등 주요 10개 플랫폼을 대상으로 이뤄졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)