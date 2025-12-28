금과 은, 달러 투자 '사상 최대'…개인 투자자들이 쓸어담았다

오늘(28일) 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)은 올해 들어 지난 24일까지 골드바 6천779억 7천400만 원어치를 팔았습니다.



이는 통계가 존재하는 2020년 이후 가장 많을 뿐 아니라, 2024년 연간 판매액(1천654억 4천200만 원)의 4배를 웃도는 규모입니다.



판매 중량 기록을 제공하지 않는 NH농협을 제외한 4대 은행에서 팔린 골드바는 모두 3천745㎏으로, 역시 최대 기록이며 1년 사이 2.7배로 뛰었습니다.



골드바뿐 아니라 은값도 급등하면서 실버바까지 품귀 현상을 겪었습니다.



실버바를 취급하지 않는 하나은행을 뺀 나머지 4대 은행의 올해 실버바 판매 금액(306억 8천만 원)도 은행권 시계열상 가장 많았으며, 지난해(7억 9천900만 원)의 38배에 이릅니다.



한 시중은행 관계자는 "골드·실버바 구매 주체를 정밀하게 구분할 수는 없지만 대부분 개인 투자자로 봐야 한다"며 "입행 이래 올해처럼 일반 개인투자자들이 금과 은을 많이 사는 것은 본 적이 없다"고 전했습니다.



금을 예금처럼 저축해두는 골드뱅킹(금통장) 실적도 올해 기록을 새로 썼습니다.



신한은행 '골드리슈' 상품의 경우 24일 현재 총 18만 7천859개 계좌에 금 가치와 연동된 1조 2천979억원의 잔액이 예치된 상태로, 계좌 수와 잔액 모두 신한은행이 지난 2003년 이 상품을 내놓은 이래 가장 많습니다.



작년 말(5천493억 원·16만 5천276계좌)과 비교하면 잔액은 2.4배로 불고 계좌수도 14% 늘었습니다.



원/달러 환율이 연중 내내 1,400원대를 웃돌면서 달러도 대체 투자 대상으로 주목받았습니다.



5대 은행의 개인 달러 예금 잔액은 24일 현재 127억 3천만 달러에 이르렀는데 작년 말보다 9억 1천700만 달러 불어 2021년 말(146억 5천300만 달러) 이후 4년 만에 최대 기록을 세웠습니다.



지난 24일 외환 당국의 구두 개입과 함께 원/달러 환율이 30원 이상 급락하자 서울 강남지역 하나은행 지점 한 곳에서는 100달러 지폐가 소진되기도 했습니다.



'달러가 쌀 때 사두자'는 개인투자자들의 환전 수요가 몰렸기 때문입니다.



이날 실제로 대부분의 은행에서 원화를 달러로 바꾸는 환전이 급증했습니다.



A 은행에서는 당일 7천295건, 1천400만 달러어치의 환전(원화→달러)이 이뤄졌는데, 23일(3천630건·600만 달러)과 비교해 하루 사이 수요가 두 배로 치솟은 셈입니다.



B 은행에서도 같은 날 투자자들은 6천768건의 환전을 통해 1천531만 달러를 사 가서, 전일 환전액(563만 달러)의 거의 3배에 이르렀습니다.



한 은행 관계자는 "과거에는 환율이 떨어지면 유학생 가정 등에서 안심하는 정도 영향이 있었는데, 요즘 개인들은 투자 과점에서 적극적으로 달러 매입에 나서는 분위기"라고 전했습니다.