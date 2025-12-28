NYT "할리우드서 좌절한 박찬욱 감독, 히트작으로 돌아와"

▲ 박찬욱 감독

박찬욱 감독이 영화 '어쩔수가없다'를 미국에서 제작하고자 오랫동안 애쓴 과정과 초기 작품 구상 내용 등을 미 언론 인터뷰에서 털어놓았습니다.미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 27일(현지시간) 박 감독과의 인터뷰 기사에서 "해고된 관리자가 잔혹한 살인을 저지르는 이야기를 다룬 그의 영화에 미국 스튜디오들이 투자를 꺼리자, 그는 한국으로 돌아갔다. 그리고 지금 그는 히트작을 손에 쥐었다"고 전했습니다.NYT는 박 감독을 "아시아에서 가장 유명한 감독 중 한 명으로, 고국인 한국에 대한 복잡하고 비판적인 시각과 함께 속이 뒤틀리는 호러(공포) 장면으로 사랑받는 작가주의 감독"이라고 소개했습니다.이어 "그러나 박 감독이 '어쩔수가없다' 작업을 시작했을 때 그는 이 영화를 미국 영화로 연출하기를 진정으로 원했고, 할리우드 스튜디오로부터 자금을 조달하기 위해 12년이라는 좌절의 시간을 보냈다"고 전했습니다.박 감독은 이 영화를 할리우드에서 제작하려고 시도한 배경에 대해 원작인 도널드 웨스트레이크의 소설 '액스(The Ax)'가 미국에서 벌어지는 이야기라는 점을 들며 영화 역시 미국에서 만드는 것이 "아주 자연스럽게 느껴졌다"고 설명했습니다.박 감독은 또 "이것은 자본주의 체제에 관한 이야기"라며 "미국이 자본주의의 심장부인 만큼, 미국에서 가장 잘 전달될 것이라고 생각했다"고 말했습니다.아울러 그는 영화 촬영 장소를 찾는 과정에서 거대한 미국 제지 공장들을 봤고, 이런 곳에서 영화를 촬영할 수 있다는 전망에 매료됐다고 덧붙였습니다.하지만 그가 접촉했던 할리우드 투자 관계자들은 그가 필요하다고 생각한 제작비에 훨씬 못 미치는 수준을 제안했고, 결국 영화 프로듀서의 권유를 받아들여 배경을 한국으로 옮겼다고 했습니다.박 감독은 "그런데 이제 한국 영화로 만들고 나니, 왜 훨씬 더 일찍 이렇게 하지 않았을까 하는 생각이 든다"고 말했습니다.NYT는 이 영화를 연출하는 과정에서 박 감독이 직면한 큰 과제 중 하나가 주인공인 만수의 살인 동기를 설득력 있게 만드는 것이었다고 지적하면서 이에 대한 박 감독의 견해를 전했습니다.박 감독은 관객들이 자신의 영화 속 사기꾼이나 살인자, 악당들로 이뤄진 다양한 인물들에 꼭 공감해야 하는 것은 아니라면서 "영화나 예술의 유일한 목적이, 관객이나 독자가 '아, 나라면 저렇게 했을 거야, 왜 저런 행동을 하는지 완전히 이해할 수 있어'라고 생각하게 만드는 것은 아니라고 생각한다"고 밝혔습니다.이어 "그것은 사실 이 세상에 나와는 다르게 행동할 사람들이 존재한다는 것을 설득력 있게 제시하는 것"이라며 "그렇게 함으로써 관객과 독자들이 그들의 상상력과 인간에 대한 이해를 확장할 수 있다고 생각한다"고 말했습니다.'어쩔수가없다'는 지난 성탄절 미국 주요 5개 도시에서 먼저 제한적으로 개봉해 현지 관객들을 만나고 있습니다.이 영화는 내달 열리는 미 골든글로브 뮤지컬·코미디 영화 부문 작품상과 외국어영화상, 남우주연상(이병헌) 등 3개 부문 후보에 올랐으며, 아카데미(오스카상) 시상식 국제영화상 부문 예비후보(쇼트리스트)에도 들었습니다.박 감독은 미국 시상식 시즌을 앞두고 이미 '기생충'으로 아카데미 작품상 등을 휩쓴 봉준호 감독에게 조언을 구했다면서 봉 감독이 "건강 관리를 잘 해야 한다는 등의 말을 해줬다"고 NYT에 전했습니다.박 감독은 미국에서 여러 행사에 참석할 때 겪는 어려움 중 하나로 "이곳 사람들은 칵테일을 들고 매일같이 낯선 사람들과 서서 대화하는 데 아주 익숙한 것 같지만, 그것은 우리 한국인에게는 굉장히 낯선 것"이라며 "게다가 봉 감독과 나는 둘 다 매우 내성적인 성격이라, 그것이 더 어렵게 느껴진다"고 설명했습니다.NYT는 최근 '어쩔수가없다' 리뷰 기사에서 "잔혹한 시대에 대한 잔혹한 이야기가 박찬욱 감독 특유의 감각으로 전달된다"고 소개했습니다.또 "완벽하게 균형 잡힌 장면 하나하나가 감탄을 자아낸다"며 "박 감독이 시각적 공간을 어떻게 활용하는지, 날카로운 타이밍과 정교함으로 슬랩스틱 코미디를 어떻게 배치하는지 보는 것은 즐겁다"고 호평했습니다.다만 이 신문은 "생기 넘치고 종종 마음을 울리는 두 주연배우의 연기가 지닌 균형감만큼, 영화의 톤과 분위기가 잘 조율되었더라면 더 좋았을 것"이라며 다소 아쉽다는 지적을 덧붙였습니다.