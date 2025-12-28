뉴욕에 3년 만에 최대 폭설…항공기 수천 편 결항·지연

크리스마스 휴일 직후인 현지시간 27일 미국 동북부에 많은 양의 눈이 내리면서 이 일대 항공편이 대거 취소·지연되는 등 연말 항공편 이용객들이 불편을 겪었습니다.



항공편 추적사이트 플라이트어웨어에 따르면 이날 미국 국내선과 미국을 드나드는 국제항공편 중 총 6천596편 (미동부시간 오후 4시 기준)의 운항이 지연됐습니다.



같은 시간 운항이 취소된 미국 국내선 및 미국에 오가는 국제 항공편은 906편으로 집계됐습니다.



특히 존 F.케네디 국제공항, 라과디아 공항, 뉴어크 국제공항 등 뉴욕시 일대 3대 공항에 항공편 지연·결항이 집중됐습니다.



항공편이 지연·결항되면서 연말 휴가철을 맞아 장거리 항공편 이동을 계획했던 시민들이 불편을 겪었습니다.



미 NBC 방송에 따르면 적설량이 가장 많은 곳은 뉴욕주 산간 도시인 피니시아로 약 33㎝의 눈이 내렸습니다.



뉴욕시는 센트럴파크 기준 약 11㎝의 적설량을 보였습니다.



이는 지난 2022년 이후 3년 만에 가장 많은 적설량입니다.



뉴욕주 고속도로 관리국은 여행객들에게 모바일 앱을 사용해 실시간 교통 정보를 확인하라고 당부했습니다.