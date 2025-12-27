백해룡 "공수처에 압수수색영장 신청했는데 '접수 보류'"

▲ 백해룡 경정

'세관 마약 수사 은폐 의혹'을 수사 중인 백해룡 경정이 검찰의 압수수색영장 기각에 반발하며 고위공직자범죄수사처에 영장을 신청했지만, 접수 단계에서 보류됐다고 주장했습니다.백 경정은 오늘(27일) 자신의 페이스북에 글을 올려 지난 23일 공수처에 압수수색영장을 신청했으나 '접수 보류'됐다고 밝혔습니다.공수처는 백 경정 수사팀의 법적 지위가 불명확하고, 영장 신청서 수신란에 '서울동부지방검찰청 검사장'이 표기돼 있는 등 절차상 하자를 이유로 접수를 보류한 것으로 알려졌습니다.백 경정은 공수처에 사건 기록을 두고 나왔으며, 공수처 담당자로부터 "공식적으로 영장 신청 기록은 접수되지 않았다. '접수 보류'가 정확한 입장"이라는 설명을 들었다고 밝혔습니다.이에 대해 백 경정은 "절차상 하자를 이유로 실체를 보지 않겠다는 입장을 에둘러 표현한 것"이라며 "보완 요구 없이 불청구 또는 기각하는 사례는 이례적"이라고 비판했습니다.앞서 백 경정 수사팀은 서울동부지검 합동수사단에 대검찰청, 서울중앙지검, 인천공항세관 등 6개 기관에 대한 압수수색 영장을 신청했으나, 합수단은 수사 대상자들의 혐의가 소명되지 않았다며 영장을 기각했습니다.현재 합수단은 대검찰청에 백 경정의 파견 해제를 요청하는 방안을 내부 검토 중인 것으로 알려졌습니다.한편 백 경정과 동부지검 합수단은 세관 직원들에 대한 마약 혐의 무혐의 처분, 수사 자료 공개, 압수수색영장 기각 등을 두고 지속적으로 공방을 벌이고 있습니다.(사진=연합뉴스)