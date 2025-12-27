탁구 신유빈, 당진시에 이웃돕기 성금 1억 원 기부

▲ 성금 1억 원 기부한 신유빈(오른쪽)과 오성환 당진시장

한국 여자 탁구 에이스인 신유빈(21·대한항공)이 연말을 맞아 또 한 번 따뜻한 나눔 소식을 전했습니다.지난 13일 올해 월드테이블테이블테니스(WTT) 왕중왕전인 파이널스 홍콩 2025 혼합복식 우승을 차지했던 신유빈은 오늘(27일) 충남 당진시체육관을 찾아 '제2회 신유빈과 당진시가 함께하는 전국 유소년 탁구축제' 행사장에서 희망 나눔 캠페인 이웃돕기 성금 1억 원을 당진시에 기부했습니다.신유빈은 앞서 작년 10월 당진시와 수원시를 통해 이웃돕기 성금 1억 원을 기부한 적이 있어 이번 기부로 2년 연속 나눔 캠페인에 총 2억 원의 성금을 기탁하게 됐습니다.신유빈의 소속사 매니지먼트 GNS는 "신유빈 선수가 당진시와 함께해 온 '신유빈쌀 모델' 활동과 '전국 유소년 탁구축제'를 통해 이어온 인연에 늘 감사한 마음을 갖고 있다"며 "올해도 지역사회에 기여하고 싶다는 선수의 뜻에 따라 성금 전달식을 진행했다"고 전했습니다.신유빈은 "작년에 이어 올해도 나눔에 함께할 수 있어 더욱 뜻깊다"며 "어려운 이웃분들께 따뜻한 겨울의 온기가 잘 전해지길 바란다"고 소감을 전했습니다.신유빈은 매년 다양한 방식으로 꾸준한 나눔을 실천해오고 있습니다.생애 첫 월급으로 보육원 아이들에게 운동화를 선물한 것을 시작으로, 한국초등탁구연맹에 초등학생 선수들의 해외 전지훈련비 및 경기력 향상금을 지원했습니다.또 한국여성탁구연맹에 후원금과 탁구용품을 기부하고, 부산광역시 탁구협회에는 유소년 탁구 장학금을 전달했습니다.이와 함께 사랑의열매를 통해 도움이 필요한 이웃들을 지원했으며, 월드비전을 통해 생리 빈곤에 처한 여성 청소년들에게 위생 키트를 후원했습니다.이외에도 제주도 내 한부모·다문화 가정 청소년을 위한 성금 기탁, 고향인 수원시 독거노인을 위한 노인 맞춤 돌봄 기부금 전달, 아주대병원과 성빈센트병원을 통한 소아·청소년 환아 의료비 후원 등 폭넓은 사회 공헌 활동을 이어오고 있습니다.(사진=GNS 제공, 연합뉴스)