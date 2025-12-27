김민선 제친 이나현, 빙속 스프린트 선수권 '전 종목 1위'

▲ 지난 26일 여자부 500m 1차 스프린트에 출전한 이나현(한국체육대학교)이 힘차게 질주하고 있다.

스피드스케이팅 여자 단거리 '차세대 에이스' 이나현(한국체대)이 '간판스타' 김민선(의정부시청)을 꺾고 제52회 스프린트 선수권에서 전 종목 1위로 2년 연속 우승의 기쁨을 맛봤습니다.이나현은 오늘(27일) 태릉 국제스케이트장에서 끝난 대회 여자부 500m 2차 레이스에서 38초53을 기록, 김민선(38초98)을 0.45초 차로 따돌리고 1위에 올랐습니다.이어 치러진 1,000m 2차 레이스에서도 1분17초20로 결승선을 통과해 1분17초63을 기록한 김민선을 0.43초 차로 앞서며 1위를 만끽했습니다.전날 여자부 500m와 1,000m 1차 레이스에 모두 김민선을 앞서며 1위를 내달렸던 이나현은 이날 2차 레이스마저 1위 질주를 이어가며 '전 종목 1위'로 우승을 따냈습니다.스프린트 선수권은 단거리 선수들이 경쟁하는 대회로 500m와 1,000m 종목을 두 차례씩 뛰어 순위를 산정합니다.지난해 대회에서 김민선이 출전하지 않은 가운데 스프린트 선수권 첫 우승을 맛봤던 이나현은 올해엔 김민선과 맞대결을 이겨내고 대회 2연패의 기쁨을 누렸습니다.이나현은 2023년 치러진 제50회 스프린트 선수권에선 김민선에 이어 전 종목 2위를 차지한 바 있습니다.이나현과 김민선은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 한국 스피드스케이팅의 메달 후보로 손꼽힙니다.남자부에선 구경민(경기일반)이 첫날 500m와 1,000m를 휩쓴 데 이어 둘째 날에도 모두 1위를 차지하며 '전 종목 1위'로 우승을 차지했습니다.함께 치러진 제80회 전국 남녀 종합선수권대회에서는 '남녀부 간판' 정재원(의정부시청)과 박지우(강원도청)가 각각 남녀부 종합 우승을 차지했습니다.남자부 정재원은 첫날 5,000m와 500m에서 각각 1위와 2위를 차지했고, 둘째 날 1,500m와 10,000m에서 각각 1, 2위를 차지했고, 여자부 박지우는 이틀 연속 전 종목 1위를 휩쓸었습니다.종합선수권은 장거리 선수들이 경쟁하는 대회로 남녀 500m와 남녀 1,500m, 남녀 5,000m, 남자 10,000m, 여자 3,000m 성적을 합산해 최종 순위를 정합니다.(사진=연합뉴스)