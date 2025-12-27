청와대로 3년 반 만에 복귀…"상권 살겠네" "시위 걱정"

<앵커>



대통령실이 3년 반 만에 다시 용산에서 청와대로 이사를 준비하고 있습니다. 주변 주민과 상인들은 기대 반, 우려 반으로 지켜보고 있는데요.



김민준 기자가 얘기를 들어봤습니다.



지난 2022년 5월 청와대 개방 초기, 영빈관 앞에는 파라솔이 쳐져 있고, 하루 4만 명씩 줄 맞춰 입장을 기다리는 관광객들로 북적였습니다.



3년 반이 지난 지금, 대통령실 이전을 앞두고 청와대는 각종 정비와 공사에 나선 작업자들만 보일 뿐 많이 한산해진 모습입니다.



이재명 정부 대통령실의 청와대 복귀를 이해한다면서도 관광객 입장에서는 내심 아쉽다는 분위기도 감지됩니다.



[최인창·차민근/서울 마포구 : 여기 길도 이쁘고 저기 여자친구랑 데이트도 많이 했는데 왔다 갔다 하면서 산책도 많이 하고 했는데 이제 통제가 된다니까 조금 아쉽죠.]



청와대 주변 상인들은 반기는 분위기입니다.



개방 직후, 관광객이 늘며 반짝 '청와대 개방' 특수 효과를 누렸지만,



[유다겸/서울 종로구 (지난 22년 5월 방송) : 아침에 오픈하자마자 물밀듯이 막 손님들이 커피를 마시러 많이 들어오는데….]



해를 거듭할수록 관광객이 줄고 있어 청와대 복귀에 대한 기대가 큽니다.



[인근 음식점 점주 : 아예 없죠, 매출이. (청와대) 직원도 없지 관광객도 없지. 이제 희망을 갖고 있는 거지 청와대 들어오면은 안 되겠나.]



효자동, 청운동, 삼청동을 합쳐 청와대 주변에 사는 주민들은 대략 3천여 세대.



국내외 관광객들로 어수선했던 거리를 정비하는 모습에 복귀를 반기기도 하지만,



[양금자/서울 종로구 : 골목도 막 지저분해지고 누가 버린지는 몰라도 좌우지간에 사람이 많이 다니니까. 담배 피우는 사람은 좀 정리도 하고, 쓰레기도 함부로 못 버리게 (해야지.)]



집회 시위가 늘어나지는 않을까 걱정하기도 합니다.



[인근 주민 : 데모를 몇 년간 할까 봐 그게 제일 걱정이 돼요. 너무 시끄러워서 살 수가 없어요. 지금 소리도 너무 크고 치고.]



대통령 집무실로 다시 쓰일 청와대.



연내 이전을 공식화한 만큼, 놓치고 있는 주민 목소리는 없는지 꼼꼼하게 살펴야 합니다.



