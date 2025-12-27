뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

마트 진열대 가득 채웠다…'가격 절반 수준' 직접 봤더니

이태권 기자
작성 2025.12.27 20:23 수정 2025.12.27 20:35 조회수
PIP 닫기
<앵커>

최근 고환율이 일상이 되면서 우리 밥상도 바뀌고 있습니다. 안 그래도 부담스러운 장바구니 물가에 고환율까지 겹치면서 낯선 원산지의 식재료들까지 우리 식탁에 등장하고 있습니다.

이태권 기자가 보도합니다.

<기자>

서울의 한 마트 수산 코너.

간고등어가 진열대를 가득 채웠습니다.

원산지는 칠레.

한 손에 5천980원인데, 그동안 주로 팔리던 노르웨이산이 1만 1천980원인 걸 감안하면 가격이 절반 수준입니다.

[지경순/서울 동작구 : 가격이 첫째는 싸고요. 신선도도 괜찮은 것 같아서 그래서 (칠레산을) 골랐어요.]

환율이 계속 오르는 데다 현지 어획량도 줄어 노르웨이산 고등어 수입 단가가 지난해보다 2배나 뛰다 보니 남미에서까지 들여오게 된 겁니다.

육류도 마찬가지입니다.

미국산이나 호주산 대신 상대적으로 저렴한 아일랜드산 소고기가 매대에 올랐고, 미국산 대신 덴마크 등 조금이라도 싼 유럽산 삼겹살이 식탁 문을 두드리고 있습니다.

올 들어 원·달러 환율은 이달까지 6개월 연속 오르면서 물가 상승을 압박하고 있습니다.

실제 지난달 수입물가지수는 전월 대비 2.6% 올라 1년 7개월 만에 최대 상승 폭을 기록했습니다.

소비자물가도 전년 동월보다 2% 이상 오른 게 벌써 석 달째입니다.

[고운정/서울 동대문구 : (식비를) 한 달에 못해도 한 50만 원 정도는 사용하는 것 같아요. 전반적으로 밀키트 같은 것도 금액이 올라가서 비싸진 것 같은 느낌….]

환율이 시차를 두고 반영되는 점을 고려하면 앞으로 더 오를 수 있습니다.

[석병훈/이화여대 경제학과 교수 : (수입) 원자재를 사서 그걸 최종 소비재로 바꾸는 데 시간이 걸리기 때문에 1~3개월 정도 시차가 걸리고 그다음에 소비자물가 지수 상승률로 잡히는 거죠.]

정부는 소비자물가를 구성하는 458개 품목에 대해 차관급 물가안정책임관을 지정해 관리하기로 했지만, 한번 오른 가격이 내리기는 쉽지 않아 당분간 소비자들의 고통은 이어질 전망입니다.

(영상취재 : 김학모, 영상편집 : 김진원, 디자인 : 이준호)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이태권 기자 사진
이태권 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지