"동생 집 찾았다가" 참변…30대 형 화단서 숨진 채 발견

아침까지 이어진 강추위 속에 전국에서 화재 소식도 잇따랐습니다. 대전의 한 아파트에서 불이 나 20대와 30대 형제가 숨진 채 발견됐습니다. 경남 통영에서도 아파트 화재로 70대 남성이 숨졌습니다.



동은영 기자가 취재했습니다.



희뿌연 연기가 뿜어져 나오고, 경보음은 쉴 새 없이 울립니다.



오늘(27일) 새벽 0시 30분쯤, 대전 동구 한 아파트 7층에서 화재가 발생했습니다.



불은 20여 분 만에 꺼졌지만, 형제 2명이 목숨을 잃었습니다.



20대 동생은 현관 입구에서 심정지 상태로, 30대 형은 1층 화단에서 숨진 채 발견됐습니다.



당국은 불을 피하기 위해 형이 7층에서 뛰어내리다 사망한 것으로 추정하고 있습니다.



경찰은 범죄 혐의점은 발견하지 못했다면서, 화재 원인을 조사하고 있습니다.



오늘 새벽 2시쯤에는 서울 강서구의 4층짜리 건물 2층에 위치한 당구장에서 불이 났습니다.



[목격자 : 탄 냄새 비슷하게 좀 많이 났었거든요. 시장 안에서도 음식 드시고 계시던 분들도 다 나와서 이렇게 봤던 상황이라….]



이 화재로 당구장 사장인 50대 남성이 심정지 상태로 병원으로 옮겨져 치료 중에 있습니다.



당구장 다용도실에 있던 전열기에서 불이 시작된 걸로 조사됐습니다.



오늘 오후 3시 40분쯤에 서울 강동구의 한 다세대주택에서 불이 났습니다.



소방 당국은 대응 1단계를 발령하고 40분 만에 불을 완전히 진화했습니다.



이 불로 건물에 있던 주민 3명은 중상, 2명은 경상을 입고 인근 병원으로 옮겨졌습니다.



경찰은 방화 가능성을 열어두고 화재 원인을 조사 중입니다.



오늘 새벽 0시 35분쯤, 경남 통영의 아파트에서도 불이 났습니다.



스프링클러가 작동해 20여 분 만에 자체 진화됐지만, 미처 대피 못 한 70대 남성이 숨졌습니다.



담뱃불을 화재 원인으로 추정하고 있습니다.



(영상편집 : 김준희, 영상취재 : TJB 최운기, 화면제공 : 대전동부소방서·서울소방본부·경남소방본부·강동소방서)