관세 폭풍 여파…"미 통관 강화 속 소포 파손·폐기·배송 지연 속출"

▲ 페덱스 배송 차량

도널드 트럼프 미국 대통령의 집권 2기 출범 이후 신규 관세 도입으로 통관 절차가 까다로워지면서, 미국에서 소포 파손과 폐기, 배송 지연 사례가 잇따르고 있다고 월스트리트저널이 보도했습니다.미국으로 수입되는 물품은 관세국경보호국과 식품의약국 등의 통관 절차를 거치는데, 관세와 수수료 부과, 원산지 규정에 필요한 서류 요구가 강화되면서 통관이 지연되거나 물품이 반송·폐기되는 경우가 늘고 있단 겁니다.텍사스주에 거주하는 한 소비자는 자신의 빈티지 재규어에 필요한 자동차 부품을 영국에서 주문했는데, 운송업체인 UPS로부터 1천600달러짜리 에어컨 컨덴서가 폐기됐다는 소식을 받았다고 밝히기도 했습니다.통관을 위해 물품의 크기, 브랜드, 모델 번호 등 필요한 정보를 모두 제공했지만, 관세국병보호국은 콘덴서에 들어간 철과 알루미늄의 원산지가 명확하지 않다면서 부품을 폐기했단 겁니다.철과 알루미늄은 트럼프 정부가 50%의 관세를 적용하는 품목입니다.지난 8월 말 800달러 이하 소포에 적용되던 면세 제도가 폐지된 영향도 나타나고 있습니다.이 제도는 처음엔 중국과 홍콩에만 적용됐다가 모든 국가로 확대됐습니다.해외 소상공인들 사이에서는 통관 지연과 폐기로 인한 손실 사례가 이어지고 있고, 일부 물품은 배송은 됐는데 파손된 상태로 도착하기도 한다고 WSJ는 전했습니다.미국 관세국경보호국은 2025 회계연도 세관 서류 심사를 통해 330억 달러의 수입을 올렸고, 식품의약국은 같은 기간 지난해보다 60% 늘어난 3만 2천900여 개 품목의 미국 반입을 차단한 것으로 집계됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)