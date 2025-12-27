NYT "미국 각료·기관 성탄 메시지, 정교분리 원칙 위배 논란"

이미지 확대하기

▲ 미 국방부(전쟁부) 장관 계정의 성탄 메시지

미국 연방정부 각료와 기관들이 소셜미디어 공식 계정을 통해 발표한 성탄절 메시지를 두고, 정교분리 원칙을 규정한 수정헌법 위반 논란이 제기되고 있다고 뉴욕타임스가 전했습니다.온라인에서 가장 큰 논란을 낳은 것은 미 국토안보부의 게시물입니다.국토안보부는 하나의 나라와 하나의 구세주를 나누는 축복을 받았다고 밝히며, 성조기와 크리스마스 트리, 도널드 트럼프 대통령, 예수 탄생 장면이 함께 담긴 이미지와 함께 그리스도의 탄생이라는 기적을 기억하라는 문구를 올렸습니다.피트 헤그세스 국방부 장관은 예수를 주님이자 구세주로 지칭하며 그의 탄생을 축하한다는 성탄 메시지를 냈고, 마코 루비오 국무부 장관도 크리스마스의 기쁜 메시지는 그리스도를 통한 영원한 생명의 희망이라고 표현했습니다.미국 노동부 역시 예수 그리스도를 왕으로 지칭하는 문구를 공식 계정에 게시했습니다.뉴욕타임스는 이런 메시지들이 정부가 공식적인 국교를 금지한 수정헌법 1조의 취지에 어긋날 소지가 있다고 지적했습니다.과거 정부 관료들도 이 같은 논란을 의식해 종교적 색채가 강한 표현을 자제해 왔다는 설명입니다.또 공화당과 민주당을 가리지 않고 의회 의원들은 대체로 사랑과 기쁨, 평화 등 종교색이 옅은 보편적 메시지를 발신한 것과도 대비된다고 이 신문은 전했습니다.트럼프 대통령의 2기 집권 과정에서 보수 기독교 세력의 지지가 중요한 역할을 했습니다.트럼프 대통령은 기독교를 되살리겠다고 공언하며 종교 자유 위원회를 대통령 직속으로 설치했고, 백악관에는 자신의 개인 목사와 측근들이 주도하는 신앙 관련 조직도 만들었습니다.지난 9월 암살당한 청년 우파 활동가 찰리 커크의 추모식에서 나타났듯 트럼프 2기 행정부 각료들도 수시로 자신의 기독교 종교관을 선명하게 노출해왔습니다.퓨 리서치 센터에 따르면 미국인 중 자신을 기독교인으로 규정하는 비율은 약 62%에 달합니다.(사진=헤그세스 장관 엑스 캡처, 연합뉴스)