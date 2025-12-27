'김건희에 로저비비에 선물' 김기현 부인 특검 재출석

▲ 국민의힘 김기현 의원 부인 이 씨가 27일 김건희 여사의 '로저비비에 클러치백 수수 의혹'을 수사하는 민중기 특별검사팀에 2차 소환되고 있다.
국민의힘 당 대표 선거를 지원해주는 대가로 김건희 여사에게 명품 가방을 선물한 혐의를 받는 김기현 의원의 배우자 이 모 씨가 오늘(27일) 김건희 특검팀에 다시 출석했습니다.
이 씨는 오늘 오전 9시 30분쯤 서울 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 특검팀 사무실에 피의자 신분으로 출석했습니다.
지난 5일에 이어 두 번째 출석입니다.
이 씨는 '김 여사에게 가방을 왜 전달했는가', '여전히 대가성을 부인하는가' 등 취재진 질문에 답하지 않고 조사실로 들어갔습니다.
특검팀은 이 씨를 상대로 지난 2023년 3월 김 여사에게 로저비비에 클러치백을 선물한 경위 등을 추가 조사하고 있습니다.
특검은 수사 기간이 종료되는 내일(28일) 이전에 김 의원과 이 씨를 함께 재판에 넘길 것으로 전망됩니다.
이 씨는 지난 2023년 3월 국민의힘 당 대표 선거에서 김 의원이 당선된 후 김 의원과 공모해 김 여사에게 시가 260만 원 상당의 로저비비에 클러치백을 전달한 부정청탁금지법 위반 혐의를 받습니다.
특검팀은 지난달 6일 윤석열 전 대통령 부부 자택을 압수수색해 문제의 클러치백과 함께 이 씨가 쓴 '감사 편지'를 확보했습니다.
특검팀은 편지에 적힌 날짜를 토대로 김 여사에게 가방이 전달된 시점을 2023년 3월 17일로, 이 씨가 가방을 구매한 날은 하루 전인 3월 16일로 특정한 것으로 알려졌습니다.
특검팀은 김 여사가 통일교 신도 2천400여 명을 입당시켜 김 의원을 당 대표로 밀어준 데 대한 답례 차원에서 김 의원 부부가 가방을 선물했을 수 있다고 의심하고 있습니다.
지난 23일 특검에서 피의자 신분으로 조사받은 김 의원은 이 씨가 김 여사에게 가방을 선물한 사실 자체는 인정하면서도 단지 '사회적 예의' 차원으로 부정한 청탁은 없었다고 주장하고 있습니다.
이 씨는 지난 5일 특검 조사에서 '남편은 선물 사실을 몰랐다'는 취지로 진술했습니다.
김건희 특검팀은 오는 29일 최종 수사 결과를 발표하고 6개월 동안의 수사 활동을 종료할 예정입니다.
(사진=연합뉴스)
댓글