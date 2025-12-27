'김건희에 로저비비에 선물' 김기현 부인 특검 재출석

▲ 국민의힘 김기현 의원 부인 이 씨가 27일 김건희 여사의 '로저비비에 클러치백 수수 의혹'을 수사하는 민중기 특별검사팀에 2차 소환되고 있다.

국민의힘 당 대표 선거를 지원해주는 대가로 김건희 여사에게 명품 가방을 선물한 혐의를 받는 김기현 의원의 배우자 이 모 씨가 오늘(27일) 김건희 특검팀에 다시 출석했습니다.이 씨는 오늘 오전 9시 30분쯤 서울 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 특검팀 사무실에 피의자 신분으로 출석했습니다.지난 5일에 이어 두 번째 출석입니다.이 씨는 '김 여사에게 가방을 왜 전달했는가', '여전히 대가성을 부인하는가' 등 취재진 질문에 답하지 않고 조사실로 들어갔습니다.특검팀은 이 씨를 상대로 지난 2023년 3월 김 여사에게 로저비비에 클러치백을 선물한 경위 등을 추가 조사하고 있습니다.특검은 수사 기간이 종료되는 내일(28일) 이전에 김 의원과 이 씨를 함께 재판에 넘길 것으로 전망됩니다.이 씨는 지난 2023년 3월 국민의힘 당 대표 선거에서 김 의원이 당선된 후 김 의원과 공모해 김 여사에게 시가 260만 원 상당의 로저비비에 클러치백을 전달한 부정청탁금지법 위반 혐의를 받습니다.특검팀은 지난달 6일 윤석열 전 대통령 부부 자택을 압수수색해 문제의 클러치백과 함께 이 씨가 쓴 '감사 편지'를 확보했습니다.특검팀은 편지에 적힌 날짜를 토대로 김 여사에게 가방이 전달된 시점을 2023년 3월 17일로, 이 씨가 가방을 구매한 날은 하루 전인 3월 16일로 특정한 것으로 알려졌습니다.특검팀은 김 여사가 통일교 신도 2천400여 명을 입당시켜 김 의원을 당 대표로 밀어준 데 대한 답례 차원에서 김 의원 부부가 가방을 선물했을 수 있다고 의심하고 있습니다.지난 23일 특검에서 피의자 신분으로 조사받은 김 의원은 이 씨가 김 여사에게 가방을 선물한 사실 자체는 인정하면서도 단지 '사회적 예의' 차원으로 부정한 청탁은 없었다고 주장하고 있습니다.이 씨는 지난 5일 특검 조사에서 '남편은 선물 사실을 몰랐다'는 취지로 진술했습니다.김건희 특검팀은 오는 29일 최종 수사 결과를 발표하고 6개월 동안의 수사 활동을 종료할 예정입니다.(사진=연합뉴스)