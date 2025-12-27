뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

일본, 내달 태평양 해저 희토류 시험굴착 개시…채산성 검증

윤창현 기자
작성 2025.12.27 13:54 수정 2025.12.27 14:07 조회수
일본, 내달 태평양 해저 희토류 시험굴착 개시…채산성 검증
일본이 내년 1월 태평양 미나미토리시마 인근 해저에 매장된 희토류에 대한 기본적인 시험 굴착을 개시합니다.

요미우리신문 등 일본언론들은 오늘 문부과학성 산하 기관인 해양연구개발기구 탐사선이 미나미토리시마 남동 앞바다 배타적 경제수역(EEZ)에서 수심 약 6천m에 도달하는 파이프로 희토류를 포함한 심해 진흙을 끌어올리는 작업을 시험적으로 벌인다고 보도했습니다.

파이프의 끝에는 지름 3.5 미터짜리 광물 채취 장치가 달려 있어 심해 진흙을 해수와 함께 파이프 쪽으로 밀어넣는 역할을 합니다.

시험 굴착은 2월 14일까지 진행될 예정으로 채굴로 인한 생태계 영향을 조사하기 위해 무인 잠수선도 시험 운용할 예정입니다.

일본 정부는 이번 기본 시험굴착에 성공하면 2027년 2월부터 진흙 채취량을 하루 최대 350톤으로 늘려 본격적인 시굴에 나서 채산성을 검증할 방침입니다.

채산성 등 개발 가능성이 있으면 미나미토리시마에서 진흙을 탈수해 운반하기 쉽도록 만든 뒤 이를 다시 일본 본토로 옮겨 희토류 추출, 정제까지 시도할 계획입니다.

일본은 지난 2012년 도쿄에서 동남쪽으로 약 1천900㎞ 떨어진 섬인 미나미토리시마 주변 EEZ내 수심 약 6천미터 해저에서 희토류가 고농도로 포함된 진흙을 발견했습니다.

당시 도쿄대 등의 분석 결과 주변 희토류 매장량은 약 680만t에 달한다는 추정도 제시됐습니다.

일본의 연간 희토류 소비량은 2만t 수준인 것으로 알려져 있습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
윤창현 기자 사진
윤창현 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지