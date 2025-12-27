뉴스
국제 은값 폭등에 미 개인투자자들, 은 투자 대거 유입

권애리 기자
작성 2025.12.27
국제 은값 폭등에 미 개인투자자들, 은 투자 대거 유입
▲ 실버바

국제 은 시세가 급등세를 이어가면서 미국의 개인 투자자들이 은 현물과 은 상장지수펀드, 즉 ETF 투자에 뛰어들고 있다고 월스트리트저널이 보도했습니다.

뉴욕상품거래소에서 3월 인도분 은 선물 가격은 미 동부시간 기준으로 26일 정오 무렵 온스당 75.5달러로, 전 거래일보다 7% 가까이 상승했습니다.

은 선물 가격은 지난 23일 온스당 71달러 선을 넘어서며 올해 들어서만 145% 급등해, 같은 기간 금 가격 상승 폭을 크게 웃돌았습니다.

은 채굴에 특화된 광산업체 주가도 두 배 이상 오르며 랠리를 이어가고 있습니다.

은의 산업용 수요 증가에 비해 은 채굴량은 제한돼 있다는 관측이 나오면서 은값 상승세가 나타나고 있는 걸로 분석됩니다.

여기에 최근 투기적 수요까지 더해지며 폭등세까지 촉발되고 있단 겁니다.

은이 금과 함께 인플레이션이나 달러 가치 하락, 지정학적 긴장에 대비한 안전자산 성격을 갖는다고 보는 의견이 늘고 있는 데다, 미국 주식시장의 고평가 논란이 커지면서 대안 투자처로 은과 금을 찾는 수요도 커지고 있습니다.

다만 시장에서는 경계의 목소리도 나옵니다.

과거 1980년 은 가격이 급등했다가 규제 강화와 공급 증가로 급락한 사례 등, 은은 가격 급등 뒤 급락하는 경향이 있다는 지적도 제기되고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
권애리 기자
권애리 기자페이지 바로가기

