[날씨] 낮부터 추위 점차 물러갈 듯…중부지방 눈·비

주말인 오늘(27일)도 강추위가 기승을 부리고 있습니다. 추위는 점차 물러나겠지만 중부지방을 중심으로 눈이나 비가 오는 곳도 있겠는데요. 자세한 날씨 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.



임은진 캐스터 전해주시죠.



주말인 오늘 아침까지는 영하권 추위가 매서웠습니다.



서울의 최저 체감온도가 영하 11.7도까지 곤두박질했는데요.



지금은 기온이 오름세로 돌아서면서 전국에 내려졌던 한파 특보는 모두 해제가 됐고요.



내일은 기온이 더 올라 영상권을 보이겠습니다.



현재 일부 중부지방에 약한 비나 눈이 내리고 있습니다.



그 밖에 서울 등 그 밖의 중부 지방으로도 점차 눈구름이 확대되겠는데요.



오늘 밤까지 서울은 1cm 미만의 적은 눈이 예상되고 충남 지역은 1~5cm의 눈이 예상됩니다.



눈과 비가 내리는 중부 곳곳으로는 도로 미끄럼 사고 없도록 조심하셔야겠고, 동해안을 비롯한 경남 해안까지는 대기가 무척 건조하겠습니다.



자세한 낮 최고 기온은 강릉 6도, 부산 7도로 평년보다는 다소 낮겠지만 어제보다 5도가량 기온이 높겠습니다.



내일과 모레 사이에도 중부지방 곳곳으로는 비와 눈이 내리겠습니다.



예상되는 눈의 양은 경기 내륙과 강원 내륙에 1~5cm가 되겠습니다.



(임은진 기상캐스터)