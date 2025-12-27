쿠팡, 자체 조사결과 발표후 첫 거래일 급등…뉴욕증시서 6%↑

대규모 개인정보 유출 사고가 터진 쿠팡의 주가가 26일(현지시간) 뉴욕증시에서 급등했습니다.



이날 뉴욕증시에서 쿠팡 모회사인 쿠팡아이엔씨(Inc.·이하 쿠팡)는 전 거래일보다 6.45% 오른 24.27달러에 거래를 마쳤습니다.



뉴욕증시는 전날 성탄절 휴일로 휴장했습니다.



이날은 쿠팡의 자체 조사결과 발표 이후 첫 거래일이었습니다.



쿠팡은 개인정보 유출 사태와 관련, 지난 25일(한국시간) 낸 보도자료에서 포렌식 증거를 활용해 고객 정보를 유출한 전직 직원을 특정했다고 밝혔습니다.



그러면서 쿠팡은 고객 정보를 접근 및 탈취하는 데 사용된 모든 장치와 하드디스크 드라이브를 모두 회수·확보했으며 외부 전송은 없었던 것으로 조사됐다고 밝혔습니다.



유출자는 또 사태에 대한 언론보도를 접한 후 저장했던 정보를 모두 삭제했으며 고객 정보 중 제3자에게 전송된 데이터는 일절 없는 것으로 조사됐다고 쿠팡 측은 말했습니다.



다만 쿠팡의 이 같은 발표에 대해 정부는 "쿠팡이 주장하는 내용은 민관합동조사단에 의해 확인되지 않았다. 일방적인 주장"이라고 밝혔습니다.