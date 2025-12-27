1. 오늘까지 강추위…수도권 등 중부 곳곳 눈



전국 곳곳에 한파특보가 내려진 가운데 오늘(27일)까지 영하 10도 안팎의 강추위가 이어지겠습니다. 수도권 등 중부지방 곳곳에는 약한 눈이나 비가 내리는 곳도 있겠습니다.



2. 윤에 징역 10년 구형…"중대 범죄"



내란 특검팀이 특수공무집행방해 등 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에게 징역 10년을 구형했습니다. 특검팀은 자신의 범행을 은폐하고 정당화하기 위해 국가기관을 사유화한 중대 범죄라고 정의했습니다.



3. "정부 지시로 조사" 재반박…"결과 투명 공개"



쿠팡이 자체 조사결과 발표에 대한 비판이 잇따르자 '정부 지시에 따른 조사였다'며 재반박에 나섰습니다. 과기부는 "쿠팡의 발표 내용은 조사 후 투명하게 결과를 공개하겠다"고 밝혔습니다.



4. "28일 트럼프와 종전안 논의"…러 "완전 달라"



이번 주말 젤렌스키 우크라이나 대통령이 트럼프 대통령과 종전안을 놓고 협상할 예정입니다. 러시아는 근본적으로 다른 종전안이라며 부정적 입장을 내놨습니다.