올겨울 '최강' 한파…추위에 하루 종일 '발 동동'

<앵커>



어제(26일) 하루는 집 밖으로 나서기 망설여질만큼 최강 한파가 찾아왔었죠.



아무리 옷을 두껍게 입어도 발을 동동 구를 정도였는데, 이런 날씨에 종일 밖에서 일해야 하는 분들을 유수환 기자가 만났습니다.



<기자>



모자를 뒤집어쓰고 목도리를 끌어올려 가려보지만, 영하의 추위가 매섭게 파고듭니다.



칼바람까지 몰아치면서 어제 서울의 체감기온이 영하 19도까지 떨어진 상황, 시민들은 출근길 종종걸음을 재촉해야 했습니다.



[백윤석/경기 광명시 : 완전군장 하는 것처럼 안에 내복도 껴입고 패딩도 끝까지 올려서 입고 나왔는데요. 최근에 이렇게 추운 적이 없어서 체감은 더 추운것 같아요.]



[장두리/서울 영등포구 : 목도리에 모자하고 지금 안에 발열내의를 입고 출근했어요.]



야외 전통시장은 꽁꽁 얼어붙었습니다.



갑작스럽게 떨어진 기온에 전복을 넣어둔 수조가 얼기도 했습니다.



[이호림/경동시장 상인 : 새벽에 와보니까 (수조가) 얼어 있었어요. 드라이기를 갖다가 이제 녹인 상태예요. 해수 상태인데도 지금 언 거예요.]



혹시나 얼까 사과와 배 위에는 담요가 겹겹이 덮였고,



[경동시장 상인 : (과일이) 얼까 봐 다섯 겹 싸놨어요. 제 옷은 세 겹, 과일은 다섯 겹….]



옷을 아무리 껴입어도 온종일 밖에 있으니 소용이 없습니다.



[이병기/경동시장 상인 : 지금 옷을 아래, 위로 지금 한 네 겹씩 껴 입었어요. 귀가 떨어져 나가는 줄 알았습니다….]



찬바람을 가르고 달리는 배달라이더에게 한파는 더 가혹하지만 생계를 위해 멈출 수는 없습니다.



[이현준/배달 라이더 : 날이 춥다 보니까 사람들이 나오기 싫어하고 배달도 많이 시키는데, 그것 때문에 주문은 많이 받아서 저희가 돈을 벌어서 좋기는 좋은데, 너무 추워요.]



오늘 서울 아침 최저기온도 어제와 비슷한 영하 11도로 수도권을 강타한 한파는 오늘 오전까지 이어질 전망입니다.



(영상취재 : 김한결·김영환)