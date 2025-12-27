[날씨] 오늘까지 전국 강추위…수도권 등 중부 가끔 눈

<앵커>



중부지방과 경북에 한파 특보가 이어지는 가운데 밤사이 서울의 체감온도가 영하 11도, 향로봉의 체감온도는 영하 29도까지 떨어졌습니다. 수도권과 강원도, 충청도에는 1cm의 눈도 예상되는데 양이 많지는 않지만 강한 한파에 도로 결빙이 우려됩니다. 기상센터 연결해 자세한 날씨 알아보겠습니다.



임은진 캐스터 전해주시죠.



<기자>



주말인 오늘(27일) 아침까지 강추위가 이어지겠습니다.



중부와 경북 북부 내륙을 중심으로 한파특보가 이어지고 있는데요.



현재 서울의 기온이 영하 6.7도를 가리키고 있고 밤사이 서울의 최저 체감온도는 영하 11.2도, 강원 향로봉은 영하 30도 가까이 떨어지기도 했습니다.



이번 강추위 오늘 낮부터는 차차 누그러지겠는데요.



서울 낮 기온 3도로 어제 낮보다는 7도가량 높겠고 내일부터는 영상권으로 기온이 올라서겠습니다.



중부 지방은 흐린 가운데 눈 소식도 조금 들어 있습니다.



수도권과 강원 남부 내륙, 충청과 전북 동부 내륙에 1cm 안팎으로 양이 많지는 않겠습니다.



그 밖의 남부 지방과 제주는 구름만 가끔 지나겠고요.



동해안은 대기가 매우 건조해 불씨 관리 잘해 주셔야겠습니다.



현재 기온은 대전이 영하 7.6도, 태백 영하 9.6도 등 강추위를 보이고 있고요.



낮 기온은 서울이 2도, 광주 6도, 부산 7도로 어제보다 높겠습니다.



내일과 모레 추위는 풀리겠지만 중부 지방에 또다시 약한 비나 눈이 오는 곳이 있겠습니다.



(임은진 기상캐스터)