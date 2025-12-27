뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'조사 거부' 윤영호 체포…까르띠에도 압수수색

한성희 기자
작성 2025.12.27 06:42 조회수
PIP 닫기
<앵커>

통일교의 정치권 금품 로비 의혹을 수사하는 경찰이 접견 조사를 거부한 윤영호 전 통일교 세계본부장에 대해 체포영장을 발부받아 강제 조사에 나섰습니다. 경찰은 전재수 의원이 윤 전 본부장으로부터 명품 시계를 받았는지도 수사 중인데, 불가리에 이어 까르띠에 코리아를 압수수색했습니다.

한성희 기자의 보도입니다.

<기자>

경찰 전담수사팀은 윤영호 전 통일교 세계본부장에 대한 체포영장을 발부받아 어제(26일) 아침 서울구치소를 찾았습니다.

그제부터 접견 조사를 거부했던 윤 전 본부장을 상대로 강제 조사에 나선 겁니다.

앞서 지난 8월 특검 조사에서 전재수 민주당 의원 등 전·현직 의원 3명에게 현안 청탁과 함께 금품을 건넸다고 진술했던 윤 전 본부장은, 경찰 수사 착수 이튿날인 지난 11일 첫 접견 조사에서, "금품을 건넨 적이 없다"는 취지로 특검 진술을 뒤집은 걸로 파악됐습니다.

전재수 의원의 정치자금법 위반 혐의 공소시효 만료 문제가 있는 만큼, 경찰은 윤 전 본부장의 수사 협조 여부를 신속하게 판단하는 한편, 물증을 통한 혐의 입증에도 주력할 방침입니다.

경찰은 전 의원에게 "불가리 또는 까르띠에 시계를 건넸다"는 윤 전 본부장 진술 확인을 위해 지난 23일 불가리코리아와 함께 까르띠에코리아도 압수수색한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.

전 의원 휴대전화에 이어 어제는 지역구 사무실 직원들의 PC에 대한 디지털포렌식도 진행됐습니다.

[이용구/전재수 측 변호인 (어제) : 저희들은 경찰 수사에 최대한 협조하고 있다는 것만 말씀드리겠습니다.]

통일교 내 국회의원 지원 조직인 세계평화국회의원연합, IAPP 회장 출신으로 정치권 로비 키맨으로 지목된 송광석 씨도 2번째로 소환했습니다.

김건희 특검팀의 통일교 편파 수사 의혹을 조사하는 공수처는 어제 민중기 특검 사무실을 압수수색했습니다.

(영상취재 : 강시우, 영상편집 : 신세은)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
한성희 기자 사진
한성희 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지