'조사 거부' 윤영호 체포…까르띠에도 압수수색

통일교의 정치권 금품 로비 의혹을 수사하는 경찰이 접견 조사를 거부한 윤영호 전 통일교 세계본부장에 대해 체포영장을 발부받아 강제 조사에 나섰습니다. 경찰은 전재수 의원이 윤 전 본부장으로부터 명품 시계를 받았는지도 수사 중인데, 불가리에 이어 까르띠에 코리아를 압수수색했습니다.



한성희 기자의 보도입니다.



경찰 전담수사팀은 윤영호 전 통일교 세계본부장에 대한 체포영장을 발부받아 어제(26일) 아침 서울구치소를 찾았습니다.



그제부터 접견 조사를 거부했던 윤 전 본부장을 상대로 강제 조사에 나선 겁니다.



앞서 지난 8월 특검 조사에서 전재수 민주당 의원 등 전·현직 의원 3명에게 현안 청탁과 함께 금품을 건넸다고 진술했던 윤 전 본부장은, 경찰 수사 착수 이튿날인 지난 11일 첫 접견 조사에서, "금품을 건넨 적이 없다"는 취지로 특검 진술을 뒤집은 걸로 파악됐습니다.



전재수 의원의 정치자금법 위반 혐의 공소시효 만료 문제가 있는 만큼, 경찰은 윤 전 본부장의 수사 협조 여부를 신속하게 판단하는 한편, 물증을 통한 혐의 입증에도 주력할 방침입니다.



경찰은 전 의원에게 "불가리 또는 까르띠에 시계를 건넸다"는 윤 전 본부장 진술 확인을 위해 지난 23일 불가리코리아와 함께 까르띠에코리아도 압수수색한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.



전 의원 휴대전화에 이어 어제는 지역구 사무실 직원들의 PC에 대한 디지털포렌식도 진행됐습니다.



[이용구/전재수 측 변호인 (어제) : 저희들은 경찰 수사에 최대한 협조하고 있다는 것만 말씀드리겠습니다.]



통일교 내 국회의원 지원 조직인 세계평화국회의원연합, IAPP 회장 출신으로 정치권 로비 키맨으로 지목된 송광석 씨도 2번째로 소환했습니다.



김건희 특검팀의 통일교 편파 수사 의혹을 조사하는 공수처는 어제 민중기 특검 사무실을 압수수색했습니다.



