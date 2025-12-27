"정부 지시로 조사" 재반박…"결과 투명 공개"

<앵커>



쿠팡이 개인정보 유출 사태와 관련해 실제 유출은 3천만 건이 아닌 3천명 정도라는 자체 조사 결과를 발표하자 정부가 일방적인 주장이라고 반박했죠. 조사를 받아야 될 회사가 조사 결과를 발표하는 게 맞냐는 비판까지 거세지자, 쿠팡은 정부 지시에 따른 조사였다며 재반박에 나섰습니다.



한승구 기자입니다.



<기자>



하천으로 보이는 곳에서 잠수부가 헝겊 가방을 건져 나옵니다.



쿠팡이 개인정보 유출에 사용된 노트북을 회수하는 과정이라며 어제(26일) 공개한 영상입니다.



가방 안에서 꺼낸 것으로 보이는 노트북과 벽돌 사진도 배포했습니다.



쿠팡은 영상과 사진을 공개하면서 그제 발표한 조사 결과와 관련해 "정부의 지시로 이뤄진 조사"였다는 입장문을 발표했습니다.



조사 결과 발표 직후 정부가 "일방적인 주장이며 확인되지 않았다"고 반박하고, '셀프 면죄부'란 비판도 확산하자 재반박에 나선 겁니다.



쿠팡은 정부가 정보 유출자와 접촉할 것을 제안해 유출자를 처음 만났고 유출자의 데스크톱과 하드디스크 드라이브를 회수해 정부에 제공했다고 주장했습니다.



쿠팡은 정부가 모든 증거를 경찰에 제출하도록 해 협조했고, 정부에 관련 경과에 대한 상세보고서까지 제출했다고 덧붙였습니다.



쿠팡은 '정부'가 어디인지 구체적으로 설명하지 않았지만, 해당 기관은 국정원이라는 일부 보도가 나왔습니다.



이에 대해 국정원은 "쿠팡 측에 어떠한 지시를 할 위치에 있지 않고 지시한 바도 없다"고 밝혔습니다.



국정원은 다만 외국인에 의한 대규모 정보 유출 사태를 국가안보 위협상황으로 인식해 관련 정보 수집을 위한 업무협의를 진행했다고 설명했습니다.



과기부는 "정부가 공식적으로 발표한 바 없는 사항을 쿠팡이 자체적으로 발표해 국민에게 혼란을 끼치는 것에 대해 유감"이라며 "쿠팡의 발표 내용은 조사를 통해 투명하게 결과를 공개하겠다"고 밝혔습니다.



(영상편집 : 박나영)