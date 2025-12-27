미국 LA 등 서부에 사흘째 폭우…동부엔 폭설 예보

▲ 미 캘리포니아 남부 산지 라이트우드 지역의 폭풍우 피해

미국 서부 캘리포니아에 크리스마스 전날부터 내린 폭우가 26일(현지시간) 사흘째 이어져 주민들을 위협했습니다.미 기상청(NWS)은 일련의 강력한 저기압 시스템 중 마지막 부분이 이날 캘리포니아를 지나갈 것이라고 예보했습니다.중등도 내지 강한 비 구름대가 이날 새벽 캘리포니아로 계속 유입됐으며, 이에 따라 캘리포니아 남부 전역에 걸쳐 돌발 홍수 위험이 남아 있다고 기상청은 경고했습니다.특히 해안 근처에서는 강풍과 뇌우가 동반될 것으로 관측됐습니다.캘리포니아 동부 내륙의 시에라네바다 산맥 고지대에는 폭설이 더 강해질 것으로 예상됐습니다.전날 밤과 이날 새벽에 걸쳐 로스앤젤레스(LA)를 비롯한 남부 캘리포니아에는 천둥·번개를 동반한 폭우가 이어지면서 곳곳에서 정전, 도로 침수 등 피해가 잇따랐습니다.캐런 배스 LA 시장실에 따르면 소방국은 강 범람과 관련된 주민 신고 3건에 대응해 구조 활동을 펼쳤으며, 경찰국은 350여건의 교통사고에 대응했습니다.LA 수도전력국은 약 4천건의 정전 신고를 받고 복구 작업을 진행 중이며, 쓰러진 나무와 부러진 나뭇가지 등에 관한 위험 신고가 600여건 접수돼 이를 처리하기 위한 인력이 투입됐습니다.다행히 폭풍우와 관련된 심각한 부상이나 인명피해는 없었다고 LA 경찰국은 밝혔습니다.앞서 캘리포니아주 거의 전역에 걸쳐 이틀간 내린 비로 최소 2명의 사망 사례가 보고된 바 있습니다.LA 카운티 보안관실은 산사태 등에 취약한 일부 산불 피해 지역에 이날 오후 1시까지 대피령을 연장했습니다.기상청은 캘리포니아에서 토요일인 27일부터 비가 완전히 그치고 건조해질 것으로 예상했습니다.미 동부 지역인 뉴욕 북부 일대에는 이날 늦은 저녁부터 밤까지 10∼20㎝의 눈이 내릴 것으로 예보됐습니다.기상청은 "성탄절 휴가를 마치고 돌아오는 사람들에게 도로 상황이 위험할 것"이라며 "겨울 폭풍과 관련된 기상 알림에 주의를 기울여 달라"고 당부했습니다.한편 텍사스부터 테네시 밸리에 이르는 미 중남부 지역에는 이례적인 온난 현상이 지속되고 있습니다.기상청은 주말까지 이 지역 기온이 섭씨 20도 후반대로 오를 것이라고 관측했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)