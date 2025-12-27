젤렌스키 "28일 트럼프와 회담…안보·민감 문제 논의"

▲ 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 오는 28일(현지시간) 미국에서 도널드 트럼프 대통령을 만나 종전안을 논의할 것이라고 26일 밝혔습니다.젤렌스키 대통령은 기자들에게 보낸 메시지에서 "주말, 아마 일요일(28일)쯤 플로리다에서 트럼프 대통령과 회담할 것"이라고 밝혔다고 AFP, 로이터 통신이 전했습니다.두 정상의 만남은 지난 10월 17일 이후 2개월여 만입니다.젤렌스키 대통령은 트럼프 대통령과 만나 최근 도출된 20개 항목의 종전안과 안전 보장 문제, 전후 재건 문제를 논의할 것이라고 전했습니다.그는 "20개 항목 평화안의 90%가 준비됐다"며 트럼프 대통령과는 특히 "민감한 사안인 돈바스와 자포리자 원자력 발전소를 논의할 것"이라고 밝혔습니다.미국과 우크라이나는 최근까지 양측 대표단 간 협상을 벌여 20개 항목으로 이뤄진 종전안 최신판을 마련했습니다.젤렌스키 대통령은 이 과정을 통해 양측 간 이견을 상당 부분 좁혔다면서도 영토 할양 문제와 자포리자 원전의 운영 방안에 대해선 미국과 아직 합의에 이르지 못했다고 말했었습니다.러시아는 우크라이나가 동부 도네츠크에서 완전히 군대를 철수하고 돈바스 지역 영토를 할양하라고 요구하고 있습니다.반면 우크라이나는 현재 전선에서 전투를 중단하기를 원합니다.미국은 양측의 입장이 평행선을 달리자 우크라이나가 일부 통제하는 도네츠크에 비무장지대와 자유경제구역 조성을 제안했습니다.젤렌스키 대통령은 트럼프 대통령과 회담에서 우크라이나가 절대 타협할 수 없는 레드라인을 다시 한번 강조할 것으로 보입니다.자포리자 원전에 대해서도 미국은 우크라이나와 미국, 러시아가 공동 기업을 설립해 동등한 지분을 보유하며 미국이 최고경영자 역할을 하는 방식을 원합니다.반면 우크라이나는 러시아가 자포리자 원전 운영에 개입해선 안 된다는 입장입니다.젤렌스키 대통령은 이런 핵심 문제 해결을 위해 트럼프 대통령과 직접 만나야 한다고 누차 요구해왔습니다.젤렌스키 대통령은 다만 이번 회담이 "협정 체결로 이어질지는 예측하기 어렵다"고 신중한 전망을 내놨습니다.또 트럼프 대통령과 러시아에 대한 추가 압박 방안을 논의하길 희망한다고도 했습니다.아울러 휴전 협정 체결 후 대통령 선거를 안전하게 치를 수 있도록 동맹국들이 러시아에 압박을 가하길 원한다고 밝혔습니다.