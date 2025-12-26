[D리포트] "노동신문 보면 빨갱이인가"…이 대통령 지적하자 '파격 조치'

북한 노동당 기관지인 노동신문에 대한 일반인의 접근 범위가 확대됩니다.



정부는 오늘(26일) 오후 국정원과 통일부, 교육부, 방송미디어통신위원회 등이 참석하는 '특수자료 감독부처 협의회'를 개최하고 이런 방향에 대한 부처 간 공감대를 확인했다고 발표했습니다.



국가정보원의 특수자료 취급 지침에 따라 특수자료로 구분된 노동신문을 일반자료로 재분류하는 안을 사실상 확정한 겁니다.



이재명 대통령이 지난 19일 통일부 업무보고 때 북한 자료 열람 차단 조치를 두고 "국민을 선전 선동에 넘어갈 존재로 취급하는 것 아니냐"고 지적한 지 일주일 만입니다.



정부는 오늘 협의회 결과를 토대로 후속 조치에도 속도를 낸다는 방침입니다.



통일부 당국자는 "노동신문을 일반자료로 재분류하는 공식 조치는 다음 주 초 감독기관 및 취급기관 대상 공문조치 등 필요한 행정절차를 통해 실행할 것"이라고 설명했습니다.



노동신문은 현재 통일부 북한자료센터 등 특수한 장소에서만, 열람자의 신분과 목적 등을 적는 절차를 밟은 후에야 볼 수 있습니다.



특수자료에서 해제되면 이런 절차가 간소화되고, 일반 간행물처럼 자유롭게 열람할 수 있게 됩니다.



다만, 일반 도서관이 노동신문의 비치를 원한다고 해도 노동신문 실물을 중국 등을 통해 구매하거나 저작권을 확보해야 하는 만큼 대대적으로 확산되지는 않을 걸로 보입니다.



노동신문 사이트 등 북한 사이트에 대한 차단 조치는 여전히 시행 중인 가운데 통일부는 국정원, 방미통위 등과 협조해 사이트 개방을 위한 절차도 밟아나가기로 했습니다.



(취재 : 정구희, 영상편집 : 윤태호, 제작 : 디지털뉴스부)