빙속 이나현, 스프린트 선수권 첫날 500ｍ·1,000ｍ 1위

▲ 26일 서울 태릉국제스케이트장에서 제52회 전국남녀 스프린트 및 제80회 종합 스피드 선수권대회가 열렸다

이나현이 제52회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 첫날 여자부 500ｍ와 1,000ｍ 레이스에서 모두 1위를 차지했습니다.이나현은 서울 노원구 태릉빙상장에서 열린 제52회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅대회 여자 500ｍ 1차 레이스에서 38초 36의 기록으로 1위에 올랐습니다.이나현은 김민선과 함께 12조에서 레이스를 펼쳤습니다.인코스에서 레이스를 시작한 이나현은 폭발적인 스피드를 뽐내며 23명 중 가장 빠른 기록으로 결승선을 통과했습니다.아웃코스에서 출발한 김민선은 38초 43으로 이나현에 이어 2위를 기록했습니다.정희단은 39초 00으로 3위에 올랐습니다.이나현은 이어진 1,000ｍ 1차 레이스에서도 1분 17초 83의 기록으로 1위를 차지했습니다.김민선이 1,000ｍ에서도 1분 18초 93으로 2위에 올랐고, 임리원이 1분 19초 82로 3위에 랭크됐습니다.남자 500ｍ 1차 레이스에서는 구경민이 35초 62의 기록으로 1위를 차지했고, 정재웅과 이병훈이 각각 2, 3위로 뒤를 이었습니다.남자 1,000ｍ 1차 레이스에서는 구경민, 안현준, 김준하가 1∼3위에 올랐습니다.(사진=연합뉴스)