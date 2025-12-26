독일 정가서 우크라 파병론…"유럽 깃발 달고 보내자"

▲ 독일 군인

우크라이나 종전 방안이 논의되는 가운데 독일 연방군을 우크라이나에 평화유지군으로 파병하자는 주장이 독일 정가에서 제기됐습니다.유럽의회 유럽국민당 대표 만프레트 베버는 현지시간 26일 독일 일간 베를리너모르겐포스트 인터뷰에서 "휴전 또는 평화협정을 맺은 뒤 안보 전선에 유럽 깃발이 펄럭여야 한다"며 "유럽 깃발을 군복에 단 군인들이 우크라이나 친구들과 함께 평화를 지키길 바란다"고 말했습니다.그는 "트럼프가 미군 장병만으로 평화적 해법을 보장한다고 진지하게 기대할 수 없"고 "유럽 군대를 말할 때 독일을 빼놓을 수는 없다"며 이같이 주장했습니다.미국과 우크라이나는 나토 즉 북대서양조약기구 집단방위와 비슷한 전후 안전보장 방안을 협상 중입니다.하지만 어느 나라 군대를 어떤 방식으로 배치할지는 정해지지 않았습니다.나토의 확장을 전쟁 명분으로 삼은 러시아는 서방 군대의 우크라이나 주둔에 반대하고 있습니다.독일은 유럽 최강 재래식 군대를 만들겠다며 재무장에 나섰지만, 우크라이나 파병은 과거 나치 독일 역사 때문에 민감한 문제로 받아들여집니다.이런 분위기 탓에 독일 정가에서는 우크라이나 파병 논의를 종전 합의 이후로 미뤄왔습니다.베버 대표는 트럼프 대통령 취임 이후 미국과 유럽이 소원해지자 '유럽판 나토'를 새로 구축하자고 주장해 왔습니다.그는 이번 인터뷰에서도 "미국 문건에 따라 정책을 세우는 일은 그만둬야 한다"며 "자체 안보전략을 수립하고 유럽의 구조를 재검토해야 한다"고 강조했습니다.독일 집권 기독사회당 소속인 베버는 유럽의회 제1당 유럽국민당 대표로 있으면서 EU와 독일 양쪽 정가에 상당한 영향력을 행사하는 인물로 평가됩니다.2019년 유럽의회 선거 당시 유럽국민당의 EU 집행위원장 공식 후보였지만, EU 정상회의에서 독일 국방장관을 지낸 우르줄라 폰데어라이엔 현 집행위원장이 돌연 낙점돼 밀실 합의 논란이 일었습니다.(사진=연합뉴스)