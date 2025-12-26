뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨] 서울 아침 -11도 '강추위 계속'…낮부터 풀린다

SBS 뉴스
작성 2025.12.26 21:16 수정 2025.12.26 21:51 조회수
PIP 닫기
저는 지금 서울 신촌에 나와 있습니다.

지금도 이곳은 영하 7도 안팎의 강추위가 이어지고 있고요, 찬 바람이 강해서 체감하는 온도는 영하 10도 선까지 떨어져 있습니다.

마치 거대한 냉동고 안에 들어와 있는 것처럼 온몸 가득 한기가 느껴집니다.

날이 추워서인지 금요일 밤인데도 평소보다 거리가 많이 한산한 모습입니다.

강추위는 내일(27일) 아침까지 이어지겠습니다.

여전히 중부와 경북에 한파특보가 발효 중이고요, 내일 아침 서울이 영하 11도, 춘천 영하 13도까지 떨어지겠습니다.

그래도 낮에는 기온이 영상권으로 오르면서 서울이 3도 등 평년 기온을 회복하겠습니다.

주말인 내일은 중부 지방에 눈이 조금 오겠습니다.

양은 1cm 정도로 많지 않겠지만, 빙판길과 도로 살얼음에 유의하셔야겠습니다.

일요일인 모레는 날이 더 풀리겠고, 중부지방에 약한 비가 지나겠습니다.

다음 주 월요일에도 서쪽 지역 중심으로 비나 눈 예보가 있고요, 올해 마지막 날에는 다시 세밑 한파가 찾아올 전망입니다.

(현장진행 : 박영일)

(남유진 기상캐스터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요

댓글

방금 달린 댓글
댓글 작성
첫 번째 댓글을 남겨주세요.
0 / 300
  • 최신순
  • 공감순
  • 비공감순
매너봇 이미지
매너봇이 작동 중입니다.
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지