뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

정청래, 이번엔 달랐다…김병기 관련 질문 받자

박재연 기자
작성 2025.12.26 20:20 조회수
PIP 닫기
<앵커>

민주당 정청래 대표가 김병기 원내대표의 잇따르는 논란과 관련해, 사태를 매우 심각하게 지켜보고 있다며 국민께 사과했습니다. 김 원내대표는 더 낮은 자세로 성찰하겠다고 말했습니다.

박재연 기자의 보도입니다.

<기자>

민주당 정청래 대표는 오늘(26일) 기자간담회에서, 대한항공으로부터 호텔 숙박 초대권을 받아서 쓴 김병기 원내대표에 대한 질문을 받고 이렇게 답했습니다.

[정청래/민주당 대표 : 저도 이 사태에 대해서 매우 심각하게 지켜보고 있습니다. 국민 여러분께 정말 죄송하고, 송구스럽습니다. 사과드립니다.]

정 대표는 지난 8월 이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹과, 지난달 장경태 의원의 성추행 의혹이 불거졌을 땐 민주당 차원의 진상조사를 지시한 바 있습니다.

하지만 이번에는 달랐습니다.

[정청래/민주당 대표 : 며칠 후에 원내대표께서 정리된 입장을 발표한다고 하니, 저는 그때까지 지켜보겠습니다.]

한 야권 성향 시민단체는 김 원내대표를 뇌물 수수와 청탁금지법 위반 혐의로 오늘 경찰에 고발했습니다.

청탁금지법은 직무 관련성이 없더라도 공직자가 1회에 100만 원 넘는 금품은 받지 못하도록 규정하고 있는데, 김 원내대표가 2박을 이용한 해당 호텔 객실의 경우, 호텔 홈페이지에는 평균 숙박비가 1박에 72만 원으로 적혀 있습니다.

하지만 김 원내대표는 숙박비가 1박에 34만 원이라고 밝혔는데, 2박에 100만 원이 넘지 않았다고 해명하는 셈입니다.

[김병기/민주당 원내대표 (그제) : 칼 호텔로부터 34만 원 정도에 구입을 한다, 이렇게 답변을 들었습니다.]

김 원내대표는 다음 주에 별도 입장을 낼 걸로도 알려졌는데, 오늘 기자들을 만나선 "더 낮은 자세로 성찰하겠다"고 말했습니다.

(영상취재 : 전경배, 영상편집 : 유미라, 디자인 : 제갈찬)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
박재연 기자 사진
박재연 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지