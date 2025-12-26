뉴스
안규백, 퇴역 장보고함 찾아 "그 정신 핵잠으로 이어질 것"

김태훈 국방전문기자
작성 2025.12.26 18:28 조회수
▲ 26일 해군잠수함사령부를 방문한 안규백 국방부 장관이 퇴역식을 앞둔 대한민국 최초 잠수함 장보고함 앞에서 장병들과 포즈를 취하고 있다.

안규백 국방부 장관은 오늘(26일) 해군의 최정예 부대인 특수전 전단 UDT/SEAL과 해난구조대 SSU, 잠수함사령부, 해병대 1사단, 교육훈련단을 찾아 작전 태세를 점검하고 장병들을 격려했습니다.

안 장관은 먼저 해군 특수전 전단을 찾아 특수·구조작전 현장을 확인하고 "실전을 통해 축적해 온 경험은 절대 이론만으로는 습득할 수 없는 소중한 자산이며, 그 경험이 온전히 계승되고 더욱 발전될 수 있도록 각별히 노력해달라"고 당부했습니다.

안 장관은 이어 잠수함구조함 강화도함을 찾아 장병들과 식사하며 "겨울철에는 해상의 파고가 높아 선박사고가 증가하기 때문에 구조함정은 24시간 구조작전 태세를 잘 유지해야 한다"고 강조했습니다.

이후 잠수부사령부를 방문해 대한민국 최초 잠수함이자 퇴역을 앞둔 장보고함을 찾았습니다.

안 장관은 "대한민국 잠수함 역사의 위대한 첫걸음이자, 해군의 새 시대를 연 출발점이었던 장보고함의 정신은 새롭게 부상하는 핵추진잠수함으로 영원히 이어질 것"이라며 "내년에는 상설 범정부 사업단을 구성해 2년 내 미국 측과의 협상을 완료하는 등 국가적 숙원인 핵추진잠수함 사업을 속도감 있게 추진하겠다"고 밝혔습니다.

안 장관은 또 포항 해병대1사단과 교육훈련단을 방문해 신병 극기주 훈련을 마친 해병 1324기에게 해병대 빨간 명찰을 친수했습니다.

(사진=국방부 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김태훈 국방전문기자 사진
김태훈 국방전문기자페이지 바로가기

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지