8천500억 원 규모 필리핀 해군 호위함 2척 추가 수주

▲ HD현대중공업

방위사업청은 오늘(26일) 필리핀 국방부와 약 8천500억 원 규모의 '필리핀 해군 호위함 2차 획득사업' 계약을 체결했다고 밝혔습니다.이번 계약은 필리핀 해군 현대화 계획의 일환으로 HD현대중공업이 건조한 3천200t급 최신형 호위함 2척을 2029년까지 필리핀 해군에 인도하는 겁니다.필리핀은 그동안 FA-50 경공격기 2차례 계약을 비롯해 호위함 2척, 초계함 2척, 원해경비함 6척을 잇달아 도입하며 한국산 무기를 군의 주력으로 운용하고 있습니다.2016년 필리핀의 호위함 1차 사업으로 도입된 호세 리잘급 2척은 각각 2020년, 2021년 인도돼 필리핀 해상 작전의 주축으로 활약 중입니다.우리 기업의 신속한 유지보수·정비·운영 지원 능력도 현지에서 높게 평가돼 이번 추가 수주가 가능했다고 방사청은 설명했습니다.이용철 방위사업청장은 "함정 분야의 성공적 협력을 발판 삼아 유도무기, 우주 분야 등 타 분야로도 협력을 확대해 필리핀과의 방산 협력을 더욱 공고히 하겠다"고 말했습니다.