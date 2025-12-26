뉴스
트럼프 관세에…고급 와인 시장도 '휘청'

곽상은 기자
와인
▲ 와인

프랑스 부르고뉴·보르도 와인을 비롯한 고급 와인 시장이 3년 연속 손실을 기록할 전망이라고 파이낸셜타임스가 보도했습니다.

트럼프 정부의 관세정책 여파로 미국의 와인 바이어들이 발길을 돌리고 투자자들도 주식이나 금 같은 자산을 선호한 영향이라고 신문은 설명했습니다.

특히 트럼프 대통령이 유럽연합산 수입품에 부과한 15% 관세가 업계에 큰 타격을 준 것으로 분석됐습니다.

와인 거래소 'Liv-ex'에 따르면 올해 미국 바이어들의 고급 와인 구매액은 약 44% 감소했습니다.

인기 고급 와인 100종의 가격을 반영한 'Liv-ex 100 지수'에 따르면 와인 가격은 지난달 말까지 2.8% 하락했습니다.

보르도산 와인은 6.6%, 부르고뉴산 와인은 4.4%, 빈티지 샴페인은 4.3% 각각 떨어졌습니다.

그 결과 고급 와인 가격은 2020년 말 수준으로 되돌아갔으며 코로나19 팬데믹 기간 와인 업계 상승장의 거의 전부가 사라졌다고 신문은 전했습니다.

'Liv-ex'의 저스틴 기브스 부회장은 현재 시장 상황을 "잔혹하다"고 묘사했습니다.

다만 중국 경제 둔화로 타격을 입었던 아시아 지역의 수요는 회복 조짐이 감지되고 있다고 파이낸셜타임스는 덧붙였습니다.

(사진=게티이미지코리아)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
