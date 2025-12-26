LG엔솔, 3.9조 배터리 공급 계약 해지…열흘도 안 돼 13.5조 계약 해지

▲ LG에너지솔루션

LG에너지솔루션이 미국 배터리팩 제조사 FBPS와 3조 9천억 원 규모의 계약을 해지합니다.LG에너지솔루션은 지난주엔 포드와 9조 6천억 원 규모 계약을 해지하는 등 일주일 여 만에 모두 13조 5천억 원에 달하는 계약을 해지하게 됐습니다.LG에너지솔루션은 오늘(26일) FBPS의 배터리 사업 철수로 인해 지난해 4월 맺은 전기차 배터리 모듈 공급 계약을 상호 협의를 통해 해지한다고 공시했습니다.해지 금액은 공시일 환율 기준 3조 9천217억 원으로, 지난해 4월부터 2031년 말까지 전체 계약액 약 4조 400억 원 중 이미 이행된 약 1천600억 원을 제외한 잔여분입니다.최종 금액은 추후 실사 및 환율에 따라 변동될 수 있다고 LG에너지솔루션은 설명했습니다.FBPS는 독일 프로이덴베르크 그룹을 모기업으로 둔 회사로, 미국 미시간주 미들랜드에 팩 조립을 위한 기가 팩토리를 운영하고 있습니다.계약 당시 LG에너지솔루션의 배터리 모듈을 공급받아 팩으로 조립한 뒤 대형 버스, 전기트럭 등 북미 주요 상용차 업체에 판매한다는 계획을 밝혔으나, 최근 배터리 사업 철수를 검토하고 있다는 보도가 나왔습니다.LG에너지솔루션은 지난 17일에도 미국 완성차업체 포드와 2027년부터 2032년까지 9조 6천억 원 규모의 전기차 배터리 셀·모듈 공급 계약을 해지한다고 공시한 바 있습니다.최근 포드는 미국 내 전기차 보조금 폐지와 전기차 캐즘 장기화에 따라 일부 전기차 모델의 생산을 취소하고 하이브리드 차량과 내연기관 차량에 집중하는 방향으로 전략을 전면 수정했습니다.이번 계약 해지로 LG에너지솔루션은 불과 열흘도 안 돼 약 13조 5천억 원 규모의 예정된 매출이 사라지게 됐습니다.이는 LG에너지솔루션의 지난해 매출 25조 6천200억 원의 절반이 넘는 규모입니다.다만, LG에너지솔루션은 수주 잔고 감소에도 불구하고 재무적 타격은 제한적일 것이라고 설명했습니다.LG에너지솔루션은 "전용 설비 투자나 맞춤형 연구개발 비용이 투입되지 않았기 때문에 계약 해지에 따른 투자 손실이나 추가 비용 발생은 없다"며 "불확실한 고객사를 정리하고 더 탄탄한 수요처를 발굴해 나갈 기회로 삼을 것"이라고 밝혔습니다.(사진=LG에너지솔루션 제공, 연합뉴스)