트렁크 가득 채운 과자…인천 보육원에 등장한 '산타 아저씨'

▲ 트렁크에 실린 과자와 음료

성탄절을 앞두고 한 남성이 인천 강화도의 보육원을 찾아 선행을 베푼 사연이 알려져 훈훈함을 더하고 있습니다.오늘(26일) 아동복지시설 계명원 등에 따르면 지난 22일 오후 A 씨가 차량 트렁크에 과자와 음료를 가득 싣고 인천시 강화군에 있는 계명원을 방문했습니다.A 씨는 "지나가는 길에 잠깐 들렀다"며 아이들을 위한 간식거리를 전달하고, 인근 중식당에서 짜장면 50그릇까지 결제한 뒤 떠났다고 합니다.계명원 관계자는 "A 씨는 해 질 무렵에 차를 타고 시설로 직접 찾아왔다"며 "이런 경우는 거의 처음이라 직원과 아이들 모두 감사한 마음이었다"고 했습니다.A 씨는 지난 24일 온라인 커뮤니티에 후기를 작성하며 "크리스마스를 앞두고 내 아이들에게 주는 마음의 온기를 누군가와 조금 나누고 싶었다"고 말했습니다.서울에서 세 아이를 키우는 평범한 아버지라고 밝힌 그는 '아이들이 과자를 좋아한다'는 보육원 관계자의 말을 듣고 작은 이벤트를 준비했다고 합니다.A 씨는 "제가 대단한 일을 했다는 이야기가 아니다"라며 "그저 '조금 덜 쓰고, 더 나누는 마음'이 누군가에게는 큰 도움이 될 수 있다고 전하고 싶다"고 했습니다.그러면서 "어디부터 시작해야 할지 고민 중인 분들이 조금이나마 참고하면 좋겠다"며 "크리스마스가 조용하지만, 따뜻한 하루로 남길 바란다"고 덧붙였습니다.(사진=온라인 커뮤니티 캡처, 연합뉴스)