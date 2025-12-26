이번엔 전남친이 고소…"장경태, 국회의원 지위로 압박"

▲ 더불어민주당 장경태 의원

더불어민주당 장경태 의원의 성추행 의혹에 연루된 여성의 전 남자친구가 오늘(26일) 장 의원을 직접 고소했습니다.전 남자친구 A 씨는 오늘 오후 서울경찰청에 명예훼손, 면담강요, 무고 혐의로 장 의원을 고소하는 고소장을 제출했습니다.A 씨는 사건 당일 여자친구를 데리러 서울 여의도의 한 식당을 방문했다가 장 의원의 추행으로 의심되는 장면을 목격했고, 해당 장면을 담은 영상 파일을 언론에 제보한 바 있습니다.A 씨는 장 의원이 자신을 '데이트 폭력 가해자'로 지목했지만 폭행을 저지른 사실은 없고, 오히려 자신의 신분과 직장이 공개돼 명예를 훼손당했다고 주장했습니다.또한 장 의원이 자신의 직장에 감찰을 요구한 행위에 대해 "국회의원 지위를 이용한 일반 공무원 압박이자 보복성 행태"라고 말했습니다.A 씨는 고소장 제출 뒤 "추행은 분명히 있었고, 이는 명백한 권력형 성범죄"라며 "혼신의 힘을 다해 진실을 밝히겠다"고 밝혔습니다.장 의원은 지난해 10월 국회 보좌진 술자리에서 만취한 여성을 준강제추행한 혐의로 고소당한 상태입니다.장 의원은 혐의를 전면 부인하며 해당 여성을 무고 혐의로, A 씨를 무고·폭행 및 통신비밀보호법 위반 혐의로 맞고소, 고발한 상태입니다.(사진=연합뉴스)