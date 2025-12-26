이번엔 전남친이 고소…"장경태, 국회의원 지위로 압박"

▲ 더불어민주당 장경태 의원
더불어민주당 장경태 의원의 성추행 의혹에 연루된 여성의 전 남자친구가 오늘(26일) 장 의원을 직접 고소했습니다.
전 남자친구 A 씨는 오늘 오후 서울경찰청에 명예훼손, 면담강요, 무고 혐의로 장 의원을 고소하는 고소장을 제출했습니다.
A 씨는 사건 당일 여자친구를 데리러 서울 여의도의 한 식당을 방문했다가 장 의원의 추행으로 의심되는 장면을 목격했고, 해당 장면을 담은 영상 파일을 언론에 제보한 바 있습니다.
A 씨는 장 의원이 자신을 '데이트 폭력 가해자'로 지목했지만 폭행을 저지른 사실은 없고, 오히려 자신의 신분과 직장이 공개돼 명예를 훼손당했다고 주장했습니다.
또한 장 의원이 자신의 직장에 감찰을 요구한 행위에 대해 "국회의원 지위를 이용한 일반 공무원 압박이자 보복성 행태"라고 말했습니다.
A 씨는 고소장 제출 뒤 "추행은 분명히 있었고, 이는 명백한 권력형 성범죄"라며 "혼신의 힘을 다해 진실을 밝히겠다"고 밝혔습니다.
장 의원은 지난해 10월 국회 보좌진 술자리에서 만취한 여성을 준강제추행한 혐의로 고소당한 상태입니다.
장 의원은 혐의를 전면 부인하며 해당 여성을 무고 혐의로, A 씨를 무고·폭행 및 통신비밀보호법 위반 혐의로 맞고소, 고발한 상태입니다.
(사진=연합뉴스)
댓글