'시드니 테러' 여경 논란? 살펴보니… [사실은]

호주 전문 사진매체 백그리드의 원본 사진.

호주의 한 단체가 만든 불꽃놀이 홍보 포스터

"증오를 조장하려고 고의적으로 허위 정보를 퍼뜨리는 건 정말 역겨운 짓이다. 부끄러운 줄 알라!"

"Purposefully sharing misinformation to spark hate is disgusting. You should be ashamed of yourself."

현지 시간으로 지난 15일, 호주 시드니 본다이 비치 총기 테러는 전세계에 큰 충격을 줬습니다. 모두 16명이 숨졌습니다. 지난 1996년 총기 난사 사건으로 35명이 숨진 이후,이었습니다.당시 본다이 비치에서는 유대인 축제인 하누카(Hanukkah) 행사가 진행되고 있었습니다.였습니다. 아버지 사지드는 현장에서 사살됐고, 아들 나비드는 중상을 입고 체포돼 병원에서 치료를 받고 있습니다.호주 당국은 이들이 이슬람 극단주의 무장 단체인 이슬람국가, IS의 영향을 받은 걸로 보고 있습니다. IS는 최근 자신들의 선전 매체를 통해 "자랑스러운 일(source of pride)"이라고 표현하며 찬양하기도 했습니다.을 부리고 있습니다.테러 이후, SNS에서는 아래와 같은 사진이 빠르게 퍼졌습니다. 확산을 막기 위해 'FAKE' 워터마크를 넣었습니다."시드니에서 분노 폭발 : 목격자들이 본다이 비치 테러 공격 당시 '얼어붙은' 듯한 모습을 보인 여경 2명을 목격자들이 맹비난"이라는 내용과 사진입니다. 사진을 보면,로 읽혔습니다.사진이 퍼져 나가면서 성 차별적인 반응이 쏟아졌고,을 얻었습니다.됐습니다.원본 사진을 보면, 이 여경이 두 손을 올려 보행자들에게 빨리 자리를 피하라며 재촉하는 모습이 담겼습니다. 현지 언론의 팩트체크를 통해 밝혀졌습니다.그간 국내에서도 여러 차례 여경 논란이 불거졌고, 일부는 허위 정보로 판명난 건이 여럿 있었는데, 이번 시드니 테러에서도 한국과 비슷한 일이 생겼습니다.이 뿐 아닙니다. SNS 상에서는이 퍼졌습니다. 역시 'FAKE'가 적힌 워터마크를 넣었습니다.영상에는이 붙었습니다. 즉, 이슬람 극단주의자들이 시드니 테러를 축하하며 폭죽을 터트리고 모습이란 겁니다. 이 SNS 이용자는 "경찰은 왜 이들을 체포하지 않는가?"라며 분노하고 있습니다.영상에는 "모든 무슬림을 추방하라"는 격한 댓글들이 달렸습니다.하지만,로 확인됐습니다. 당시 뱅크스타운 지역에서는 딱 한 건의 불꽃놀이 행사가 예정돼 있었고, 이 단체는 이를 적극적으로 홍보하기도 했습니다.허위 게시물이 올라온 뒤,한 주민이 쓴 다음과 같은 댓글이 큰 지지를 받았습니다.총격범 나비드 아크람의 사진을 이용한 허위 정보도 있었습니다. 아크람 부자는 범행 한 달 전, 필리핀으로 건너가 군사 훈련을 받았다는 보도가 나왔었는데,된 겁니다.총격범 나비드와 만나고 있는 사람은 필리핀 주재 인도 대사관에서 근무하고 있는 국방무관 찬드라 칸트 코타리 대위였습니다.됐습니다. 코타리 대위는 실제 필리핀에서 근무하고 있었습니다.그런데, 이 사진,배경의 자동차, 사진에 나온 치킨 브랜드의 글자 크기 등이 실제와 달랐습니다. AFP는 "AI 생성 콘텐츠 에서 흔히 나타나는 시각적 오류가 포함되어 있다"고 썼습니다.대형 테러가 발생하면 공동체 구성원의 불안감은 커질 수밖에 없습니다.시킵니다. 누군가는 단순한 재미 때문에, 혹은 정치적 의도 때문에 허위 정보를 만들지만, 결국 그 대가는 공동체 구성원들이 다시 치러야 하는 비용이기도 합니다.한 가지 다행인 점은,됐다는 점입니다. 규제 기관이 직접 나서 적발하고 처벌하는 식이 아니더라도, 충분히 정보 치안 기능이 가능했습니다.당장 우리와 상관 없어 보일 수 있지만, 허위 조작 정보가 유통되고 규명되는 메커니즘은 우리 사회에도 중요한 메시지를 던지고 있습니다.