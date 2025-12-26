쿠팡 "정부 지시 따라 조사 진행…기기 회수도 정부 요청"

▲ 쿠팡, 데이터 회수 증거물

쿠팡은 개인 정보 유출 사태 수사와 관련, "정부의 지시에 따라 유출자의 완전한 자백을 받아내고, 유출에 사용된 모든 기기를 회수했으며, 유출 고객 정보에 대한 중요한 사실도 확보했다"고 오늘(26일) 밝혔습니다.쿠팡은 오늘 입장문을 통해 "정보 유출자로부터 알게 된 새로운 사실, 진술서, 장비 등을 받은 즉시 정부에 제출했다"면서 이같이 설명했습니다.어제 쿠팡이 유출자의 자백을 받고 해킹에 사용된 장비 등을 회수했다고 발표한 데 대해 정부가 '일방적 주장'이라며 반박하자 쿠팡이 재반박 입장을 발표한 것입니다.쿠팡은 "조사는 '자체 조사'가 아니었고, 정부의 지시에 따라, 몇 주간에 걸쳐 매일 정부와 긴밀히 협력하며 진행한 조사였다"며 "그러나 정부의 감독 없이 독자적으로 조사했다는 잘못된 주장이 계속 제기되면서 불필요한 불안감이 조성되고 있다"고 주장했습니다.이어 "쿠팡은 지난 1일 정부와 만나 전폭적으로 협력하기로 약속했다"며 "2일에는 정부로부터 유출 사고에 대한 공식적인 공문을 받았고, 이후 몇 주간 쿠팡은 거의 매일 정부와 협력해 유출자를 추적, 접촉하며 소통해왔다"고 설명했습니다.그러면서 "정부는 9일 쿠팡이 유출자와 접촉할 것을 제안했고, 14일에는 정보 유출자를 처음 만났으며, 이 사실을 정부에 보고했다"고 덧붙였습니다.쿠팡은 또 "16일에는 정부의 지시에 따라 정보 유출자의 데스크톱과 하드디스크 드라이브를 1차 회수해 정부에 보고, 제공했다"며 "쿠팡은 하드 드라이브를 정부에 제출한 즉시 정부가 이에 대한 조사에 착수한 것으로 이해하고 있다"고 밝혔습니다.당시 정부가 쿠팡에 정보 유출자로부터 추가로 기기를 회수해 달라고 요청했다는 게 쿠팡의 주장입니다.쿠팡은 "지난 18일에는 인근 하천에서 유출자의 맥북 에어 노트북을 회수했다"며 "쿠팡은 정부 지시에 따라 포렌식팀을 투입, 물증을 확보하고 증거를 문서에 기록한 즉시 노트북을 정부에 인계했다"고 설명했습니다.이어 "정부는 21일 쿠팡이 하드 드라이브, 노트북, 그리고 세 건의 진술서(지문 날인 포함)를 경찰에 제출하도록 허가했다"며 "수사 과정의 기밀을 유지하고 세부 조사사항에 대해 공개하지 말라는 정부의 지시를 철저히 준수했다"고 말했습니다.쿠팡은 "정부의 요청에 따라 쿠팡은 23일 정부와의 협력 사항을 포함, 조사 세부 내용에 대해 추가 브리핑을 실시했다"며 "이후 25일 쿠팡 고객들에게 조사 진행 상황을 안내했다"고 밝혔습니다.그러면서 "현재 진행 중인 정부 수사에 전적으로 협조하는 한편 2차 피해를 방지하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것"이라고 강조했습니다.