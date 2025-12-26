금·은 또 사상 최고치…'어디까지 올라가는 거예요?'

미국과 베네수엘라 간 군사 긴장 고조와 달러화 약세 등의 여파로 국제 금값과 은값이 연일 사상 최고치를 갈아치우고 있습니다.



블룸버그 등에 따르면 금 현물 가격은 한국시간으로 오늘(26일) 오후 2시 20분 기준으로 온스당 4천508.15달러를 나타냈습니다.



한때 4천531달러까지 치솟아 24일 기록한 장중 최고치 4천525달러 77센트도 넘어섰습니다.



은 현물 가격은 2.9% 오른 온스당 74달러 68센트였습니다.



장중 75달러 15센트까지 오르며 사상 처음으로 온스당 75달러선을 돌파하기도 했습니다.



---



한국의 소득 기준 노인 빈곤율이 여전히 가장 높은 수준으로 나타났습니다.



국가데이터처 국가통계연구원이 발간한 '한국의 사회동향 2025'를 보면 66세 이상 노인의 소득 빈곤율은 39.7%로 경제협력개발기구 OECD 회원국 중 가장 높았습니다.



OECD 평균의 2배 이상이었습니다.



여기에 75세 이상 노인들은 급격한 건강 악화를 경험하면서 3개 이상의 질환을 갖고 있는 비율이 46.2%에 달했습니다.



고혈압이 69%로 압도적으로 높게 조사됐습니다.