뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

금·은 또 사상 최고치…'어디까지 올라가는 거예요?'

SBS 뉴스
작성 2025.12.26 17:24 조회수
PIP 닫기
미국과 베네수엘라 간 군사 긴장 고조와 달러화 약세 등의 여파로 국제 금값과 은값이 연일 사상 최고치를 갈아치우고 있습니다.

블룸버그 등에 따르면 금 현물 가격은 한국시간으로 오늘(26일) 오후 2시 20분 기준으로 온스당 4천508.15달러를 나타냈습니다.

한때 4천531달러까지 치솟아 24일 기록한 장중 최고치 4천525달러 77센트도 넘어섰습니다.

은 현물 가격은 2.9% 오른 온스당 74달러 68센트였습니다.

장중 75달러 15센트까지 오르며 사상 처음으로 온스당 75달러선을 돌파하기도 했습니다.

---

한국의 소득 기준 노인 빈곤율이 여전히 가장 높은 수준으로 나타났습니다.

국가데이터처 국가통계연구원이 발간한 '한국의 사회동향 2025'를 보면 66세 이상 노인의 소득 빈곤율은 39.7%로 경제협력개발기구 OECD 회원국 중 가장 높았습니다.

OECD 평균의 2배 이상이었습니다.

여기에 75세 이상 노인들은 급격한 건강 악화를 경험하면서 3개 이상의 질환을 갖고 있는 비율이 46.2%에 달했습니다.

고혈압이 69%로 압도적으로 높게 조사됐습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원

댓글

방금 달린 댓글
댓글 작성
첫 번째 댓글을 남겨주세요.
0 / 300
  • 최신순
  • 공감순
  • 비공감순
매너봇 이미지
매너봇이 작동 중입니다.
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지