뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

쿠팡 "정부 지시 따라 조사 진행했다…자체 조사 아냐"

정성진 기자
작성 2025.12.26 17:05 조회수
PIP 닫기
<앵커>

쿠팡이 어제(25일) 개인정보 3천만여 개가 아니라 3천 개만 유출됐다는 등의 자체 조사 결과를 발표한 데 대해 정부가 일방적 주장이라 지적했지요. 그런데 쿠팡이 하루 만에 재반박 입장을 냈습니다. 다 정부 지시에 따라 조사한 결과라는 겁니다.

정성진 기자입니다.

<기자>

어제 쿠팡의 중간 조사 결과 발표에 대해 정부가 '일방적 주장'이라고 비판하자, 쿠팡이 하루 만에 재반박에 나섰습니다.

쿠팡은 보도자료를 통해 '자체 조사'가 아니었고, 정부의 지시에 따라 매일 정부와 긴밀히 협력해 진행된 조사라고 강조했습니다.

지난 1일 정부와 만나 협력을 약속한 이후, 지난 9일 정부가 개인정보 유출자와 쿠팡이 접촉할 것을 제안했다고 밝혔습니다.

이후 14일 쿠팡이 정보 유출자와 처음 만났고, 16일에는 정부의 지시에 따라 유출자의 데스크톱과 하드 드라이브를 1차 회수해 정부에 보고, 제공했다고 전했습니다.

그러면서 지난 18일 중국의 한 하천에서 가방을 회수했고, 이 가방에서 개인정보 유출자의 노트북을 회수했다며 관련 영상과 사진을 공개했습니다.

영상으로 공개한 노트북 회수 과정 역시 정부가 추가 기기를 회수해 달라는 요청에 따른 것이고, 경찰에 기기를 제공한 것도 정부가 모든 증거를 경찰에 제출하는 걸 허가했기 때문이라고 설명했습니다.

앞서 쿠팡은 개인정보를 유출한 전 직원에게 행위 일체를 자백받았다며, 3천300만 개의 고객 정보에 접근했지만 3천 개 계정의 정보만 저장됐고, 결제 정보나, 개인통관번호에 대한 접근은 없었다는 중간 결과를 어제 발표했습니다.

정부는 일방적 주장이라면서 정부에 제출된 자료가 없다며 강하게 항의했습니다.

정부는 쿠팡이 다시 입장문을 낸 배경과 사실관계가 무엇인지 파악하고 있다고 밝혔습니다.

(영상편집 : 김진원)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
정성진 기자 사진
정성진 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지