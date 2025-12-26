감사원 "동두천시, 계획 없이 옛 성병관리소 부지 매입 후 방치"

▲ 지난해 동두천 옛 성병관리소 모습

경기도 동두천시가 구체적 사업 계획 없이 옛 성병관리소 부지를 매입했고 이후 해당 부지가 장기간 방치됐다는 감사 결과가 나왔습니다.감사원은 이런 내용이 담긴 동두천시 옛 성병관리소 부지 및 공유재산 취득 업무 감사 결과를 공개했습니다.감사원에 따르면 2022년 7월 동두천시장이 취임한 직후 소요산 발전계획에 필요하다며 성병관리소 부지 매입 검토를 지시하자 시는 곧바로 가(假) 감정평가 및 매각 의사 확인 등 절차를 밟았습니다.이후 시는 활용 계획이나 사업 계획을 수립하지 않은 채 2023년 2월 28억 9천만 원에 부지를 매입했고, 그 결과 해당 부지는 감사가 이뤄진 지난 7월 기준 2년 4개월 넘게 방치됐습니다.감사원은 또 시가 2022년 노인회관·장애인회관 건립 사업을 추진하면서 사업 필요성, 규모와 내용, 기존 건축물 활용·민간건물 임대를 고려한 건립방식 설정, 입지 대안별 비교 분석과 같은 건축기획 업무를 제대로 수행하지 않고 사업계획을 수립해 부지를 매입했다고 지적했습니다.감사원은 시에 부지 매입 관련 업무를 철저히 하도록 주의를 요구했습니다.(사진=연합뉴스)