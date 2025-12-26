포르쉐, '매출 감소' 속 중국 일부 매장 운영 중단

▲ 포르쉐

최근 중국 매출 감소를 겪고 있는 독일 럭셔리 스포츠카업체 포르쉐의 중국 내 일부 대리점이 문을 닫은 것으로 알려졌습니다.26일 펑파이 등 중국 매체들에 따르면 중국 남부 구이저우성 구이양의 멍관 포르쉐센터는 건물을 텅 비운 채 운영을 멈춘 상태입니다.펑파이는 상황을 잘 아는 인사를 인용, 포르쉐 정비 패키지를 구매한 많은 차주가 권리를 행사하지 못하고 있고 계약금을 냈지만 차를 아직 받지 못한 구매자도 있다고 전했습니다.직원들이 연락을 끊었고 매장은 거의 텅 비어있었다는 이야기가 소셜미디어에 돌아 '도주' 의혹이 일었던 중부 허난성 정저우 포르쉐센터 문제는 전날 포르쉐 중국법인이 사과 성명을 발표하며 공식화됐습니다.구이양과 정저우의 '영업 이상' 포르쉐센터는 허난성에 기반을 둔 둥안그룹이 운영하고 있습니다.둥안그룹은 30년 넘는 업력을 갖고 있고, 아우디·BMW 같은 여러 해외 브랜드의 판매를 맡아왔다고 펑파이는 설명했습니다.둥안그룹의 법정 대표는 문제의 두 포르쉐 매장이 자사 소속이기는 하지만 구체적인 경영 관리는 하지 않고 있으며, 두 매장이 갑자기 문을 닫은 이유는 알지 못한다고 언급했다고 중국 관영매체 양광망은 전했습니다.포르쉐는 중국 진출 20여 년 동안 중국에서 고급 자동차의 대표 브랜드로 통했으며 단일 국가 시장으로는 최대 규모의 영업 규모를 유지해왔습니다.그러나 2023년부터 포르쉐는 중국 시장에서 판매 압박을 받기 시작했습니다.그해 1∼3분기에 3만 2천200대를 팔아 전년 동기 대비 판매량이 26% 줄었고, 2021년에 비해선 3분의 1 수준에 그쳤습니다.펑파이는 전기차가 '대세'가 된 중국 시장에서 포르쉐의 전기화 전환 역시 기대에 미치지 못하는 상황이라고 전했습니다.포르쉐는 내년 3월 1일부터 중국 내 200개 자체 충전소 운영을 점진적으로 중단할 것이라고 최근 발표하기도 했습니다.포르쉐는 한때 영업이익률 20％에 육박하는 독일 폭스바겐그룹의 알짜회사였으나 중국에서의 부진과 미국 관세로 연타를 맞았습니다.그룹 대표 브랜드 폭스바겐과 달리 미국에 생산 시설이 없어 현재 15％인 자동차 품목 관세를 모두 떠안고 있습니다.지난 10월 발표된 포르쉐의 올해 1∼3분기 영업이익은 작년 같은 기간 40억 3천500만 유로(약 6조 8천700억 원)에서 99％ 감소한 4천 만유로(약 680억 원)였습니다.(사진=연합뉴스)