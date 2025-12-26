금·은 또 사상 최고치…은값 75달러 돌파

▲ 골드바

미국과 베네수엘라 간 군사 긴장 고조와 달러화 약세 등의 여파로 국제 금값과 은값이 연일 사상 최고치를 갈아치우고 있습니다.블룸버그에 따르면 금 현물 가격은 한국시간 26일 오후 2시 20분 기준 온스당 4천508.15달러를 나타냈습니다.한때 4천531달러까지 치솟아 24일 기록한 장중 최고치(4천525.77달러)를 넘어섰습니다.이날 뉴욕상품거래소에서 2월 인도분 금 선물 가격은 전장보다 0.8% 오른 온스당 4천539.20달러를 나타냈습니다.은 현물 가격은 2.9% 오른 온스당 74.6813달러를 나타냈다.장중 75.1515달러까지 오르며 사상 처음 온스당 75달러선을 돌파하기도 했습니다.반면 달러화는 약세입니다.블룸버그 달러 현물지수는 이번 주 0.8% 하락해 지난 6월 이후 최대 주간 하락폭을 보이고 있다고 블룸버그는 전했습니다.올해 들어 금값은 약 70% 상승했고, 은값은 150% 이상 급등했습니다.금과 은 모두 1979년 이후 최고의 연간 상승세를 기록할 전망입니다.이러한 랠리는 중앙은행들의 대규모 매입, 상장지수펀드(ETF)로의 자금 유입, 미국 연방준비제도(Fed)의 세 차례 연속 금리 인하에 힘입었습니다.여기에 최근 백악관이 베네수엘라를 상대로 압박 수위를 높이면서 지정학적 위험도 금·은 랠리를 거든 양상입니다.다만 도널드 트럼프 행정부는 베네수엘라에 대한 즉각적인 지상전보다는 제재를 통한 경제적 압박에 일단 초점을 맞추고 있다고 로이터 통신이 24일(현지시간) 미 정부 관계자를 인용해 보도했습니다.이 관계자는 "군사적 선택지는 여전히 존재하지만, 백악관이 원하는 결과를 얻기 위해 우선 제재 집행을 통한 경제적 압박을 사용하는 데 초점을 두고 있다"고 말했습니다.또 백악관이 미군에 향후 최소 두 달간 베네수엘라 석유에 대한 봉쇄 조치에 거의 전적으로 집중하라고 지시했다고 이 관계자는 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)