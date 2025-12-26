경찰, 전 인권위 사무총장 소환…'박정훈 진정 기각' 수사

▲ 박진 전 인권위 사무총장

김용원 국가인권위원회 상임위원의 직권남용 혐의를 수사 중인 경찰이 오늘(26일) 박진 전 인권위 사무총장을 참고인 신분으로 소환했습니다.경찰청 '3대 특검 특별수사본부'는 오늘 오후 2시부터 서울 서대문구 한 주상복합 건물에 마련된 특수본 사무실에서 박 전 사무총장을 조사하고 있습니다.이번 조사는 김 상임위원이 채상병 사건 수사 외압을 폭로해 수사받던 박정훈 대령에 대한 긴급구제 조치를 방해한 경위를 확인하기 위한 것입니다.특수본은 박 전 사무총장을 상대로 박 대령에 대한 긴급구제 요청이 기각된 경위와 이 과정에서 외압이 있었는지 등을 조사하고 있는 것으로 전해졌습니다.경찰은 김 상임위원이 이유 없이 상임위를 퇴장하거나 출석하지 않고, 직원에게 부당한 각서를 작성하도록 강요하는 등 직무유기와 직권남용 혐의가 있다고 보고 있습니다.특수본은 박 전 사무총장을 소환하기에 앞서 국가인권위원회 직원을 상대로 참고인 조사를 진행해 온 것으로 알려졌습니다.(사진=연합뉴스)