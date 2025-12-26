뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"'통일 지향 평화적 두 국가' 주장에 국민 55% 공감"

김아영 기자
작성 2025.12.26 14:18 조회수
"'통일 지향 평화적 두 국가' 주장에 국민 55% 공감"
▲ 판문점

남북이 '통일을 지향하는 평화적 두 국가' 관계를 이뤄야 한다는 주장에 대해 우리 국민 10명 중 5명 이상이 동의한다는 여론조사 결과가 나왔습니다.

민주평화통일자문회의(민주평통)이 전국의 만 19세 이상 1천 명을 상대로 실시한 2025년 4분기 '국민 통일여론조사' 결과입니다.

민주평화통일자문회의 2025년 4분기 국민 통일여론조사 결과 (사진=민주평통 여론조사 갈무리, 연합뉴스)
▲ 민주평화통일자문회의 2025년 4분기 국민 통일여론조사 결과

'통일 지향의 평화적 두 국가 관계' 주장에 매우 공감한다는 비율은 전체 응답자의 55.5%로, 매우 공감한다는 응답자는 28.9%, 대체로 공감한다는 응답자는 26.6%로 조사됐습니다.

반면 공감하지 않는다는 응답도 40.5% 수준으로 나타났습니다.

별로 공감하지 않는다는 응답은 18.4%, 전혀 공감하지 않는다는 응답은 22.1%였습니다.

이재명 대통령이 지난 2일 제22기 민주평통 출범회의에서 '전쟁 걱정 없는 한반도', '평화공존의 새 시대', '남북 공동성장' 등의 대북정책 방향을 제시한 데 대해서는 응답자 56.8%가 공감한다고 했습니다.

이번 조사는 민주평통이 여론조사업체 글로벌알앤씨㈜에 의뢰해 이달 5∼7일 유·무선 병행 전화면접조사 방식으로 진행했으며 95% 신뢰수준에서 표본오차는 ±3.1%포인트입니다.

(사진=민주평통 여론조사 갈무리, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김아영 기자 사진
김아영 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지